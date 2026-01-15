મમતા બેનર્જી સામે EDની અરજી પર આજે સુપ્રીમ કોર્ટ સુનાવણી

નવી દિલ્હી: સુપ્રીમ કોર્ટ ગુરુવારે એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) દ્વારા દાખલ કરવામાં આવેલી અરજી પર સુનાવણી કરશે. જેમાં આરોપ મૂકવામાં આવ્યો છે કે તાજેતરમાં ભારતીય રાજકીય કાર્યવાહી સમિતિ (I-PAC)ના કાર્યાલય અને તેના સહ-સ્થાપક પ્રતીક જૈનના નિવાસસ્થાને એક સાથે દરોડા અને સર્ચ ઓપરેશનમાં પશ્ચિમ બંગાળ સરકાર અને મુખ્યમંત્રી મમતા બેનર્જી દ્વારા અવરોધ ઉભો કરવામાં આવ્યો હતો.સુપ્રીમ કોર્ટની વેબસાઇટ પર પ્રકાશિત કોઝલિસ્ટ મુજબ, ન્યાયાધીશ પ્રશાંત કુમાર શર્મા અને વિપુલ એમ. પંચોલીની બેન્ચ આ મામલાની સુનાવણી દિવસના અંતમાં કરશે. આ મામલે તાત્કાલિક ન્યાયિક હસ્તક્ષેપની માંગ કરતા, ED એ દાવો કર્યો છે કે, તેના અધિકારીઓને સર્ચ ઓપરેશન દરમિયાન પ્રતિકારનો સામનો કરવો પડ્યો હતો અને કાયદા અનુસાર તેમની ફરજો બજાવવાથી અટકાવવામાં આવ્યા હતા.
કેન્દ્રીય મની લોન્ડરિંગ વિરોધી એજન્સીએ એવો પણ દાવો કર્યો છે કે પશ્ચિમ બંગાળના અધિકારીઓ દ્વારા દખલગીરીએ તેની તપાસની પ્રામાણિકતા સાથે ચેડા કર્યા હતા. EDના પગલાની અપેક્ષા રાખતા, પશ્ચિમ બંગાળ સરકારે પહેલાથી જ સર્વોચ્ચ અદાલત સમક્ષ એક કેવિયેટ દાખલ કરી છે, જેમાં વિનંતી કરવામાં આવી છે કે તેનો પક્ષ સાંભળ્યા વિના કોઈ આદેશ પસાર ન કરવામાં આવે. આ પગલાનો હેતુ રાજ્ય સરકારને સાંભળ્યા વિના કેન્દ્રીય એજન્સીને કોઈ વચગાળાની રાહત ન મળે તે સુનિશ્ચિત કરવાનો હતો.
દરમિયાન, કોલકાતા હાઈકોર્ટે બુધવારે એક અરજીનો નિકાલ કર્યો જેમાં મુખ્યમંત્રી મમતા બેનર્જી પર કેન્દ્રીય એજન્સીના અધિકારીઓની સત્તાવાર ફરજોમાં કથિત રીતે અવરોધો ઉભા કરીને તેમના બંધારણીય પદનો દુરુપયોગ કરવાનો આરોપ મૂકવામાં આવ્યો હતો. આ મામલે બે અન્ય પ્રતિ-અરજીઓ હતી, એક પ્રતિક જૈન દ્વારા પોતે અને બીજી તૃણમૂલ કોંગ્રેસ દ્વારા.
તેની પ્રતિ-અરજીમાં, તૃણમૂલ કોંગ્રેસ દ્વારા આરોપ મૂકવામાં આવ્યો છે કે I-PAC પાર્ટીની મતદાર-વ્યૂહરચના એજન્સી તરીકે કામ કરી રહી હોવાથી, ED દરોડાનો હેતુ 2026 ની વિધાનસભા ચૂંટણી માટે તેની ચૂંટણી વ્યૂહરચના સંબંધિત ઘણા દસ્તાવેજો જપ્ત કરવા અને ભારતીય જનતા પાર્ટી (BJP) સાથે શેર કરવાનો હતો.