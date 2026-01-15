ટ્રમ્પનું નવું નિવેદન, “ઈરાનમાં ફાંસીની કોઈ યોજના નથી”

વોશિંગ્ટન: યુએસ પ્રમુખ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે જાહેરાત કરી કે તેમને જાણ કરવામાં આવી છે કે ઈરાનમાં હત્યાઓ બંધ થઈ ગઈ છે અને આયોજિત ફાંસીની સજા કોઈને નહીં થાય. ટ્રમ્પે બુધવારે (સ્થાનિક સમય) વ્હાઇટ હાઉસ ખાતે પત્રકારોને જણાવ્યું હતું કે, “અમને કહેવામાં આવ્યું છે કે ઈરાનમાં હત્યાઓ બંધ થઈ રહી છે અને ફાંસીની કોઈ યોજના નથી.”
ટ્રમ્પે કહ્યું કે આ માહિતી પ્રેસ સાથે વાત કરતા થોડા સમય પહેલા આવી હતી. તેમણે કહ્યું કે ઘણા નિરીક્ષકો માનતા હતા કે ફાંસીની સજા નિકટવર્તી છે. પરંતુ હવે કોઈને ફાંસી થવાની નથી. જ્યારે પૂછવામાં આવ્યું કે તેમને કેટલો વિશ્વાસ છે કે ઈરાની અધિકારીઓ તેનું પાલન કરશે, ત્યારે ટ્રમ્પે સાવધાની રાખવાની વિનંતી કરી. “અમે તેના વિશે જાણીશું,” તેમણે કહ્યું. “મને ખાતરી છે કે જો તે થશે, તો અમે બધા ખૂબ જ નારાજ થઈશું, તમે પણ ખૂબ નારાજ થશો.” યુએસ રાષ્ટ્રપતિએ પરિસ્થિતિ વિશે અનિશ્ચિતતા સ્વીકારી.
પત્રકારોએ ટ્રમ્પ પર દબાણ કર્યું કે શું આ દાવાનો અર્થ એ છે કે ઈરાન સામે લશ્કરી કાર્યવાહી હવે ટેબલની બહાર છે. તેમણે કોઈપણ વિકલ્પોને નકારી કાઢ્યા નહીં. “અમે જોઈશું અને જોઈશું કે પ્રક્રિયા શું છે,” તેમણે કહ્યું. “હું તમને કહીશ નહીં કે હું શું કરવા તૈયાર છું.” સીધા પૂછવામાં આવ્યું કે શું લશ્કરી કાર્યવાહી હજુ પણ શક્ય છે, તો ટ્રમ્પે પ્રતિબદ્ધતા દર્શાવવાનો ઇનકાર કર્યો. “ચોક્કસપણે, હું વિકલ્પો છોડીશ નહીં,” તેમણે કહ્યું.
ઈરાનની અંદર અથડામણો અને હિંસાના અહેવાલો અંગેના પ્રશ્નોના જવાબમાં, તેમણે કહ્યું કે તેમને કહેવામાં આવ્યું છે કે સુરક્ષા દળો અને વિરોધીઓ વચ્ચે ગોળીબાર થયો છે. “તેઓએ કહ્યું કે લોકો તેમના પર બંદૂકોથી ગોળીબાર કરી રહ્યા છે અને તેઓ જવાબી ગોળીબાર કરી રહ્યા છે.”
આ અહેવાલો છતાં, અમેરિકન રાષ્ટ્રપતિએ કહ્યું કે મુખ્ય મુદ્દો ફાંસીની સજા પર રોક લગાવવાનો હતો. “ઘણા લોકો છેલ્લા બે દિવસથી તેના વિશે વાત કરી રહ્યા હતા,” તેમણે કહ્યું. “અને અમને ફક્ત ફાંસીની સજા નહીં હોવાનું કહેવામાં આવ્યું.” ટ્રમ્પે કહ્યું કે તેમને આશા છે કે માહિતી સચોટ સાબિત થશે. “મને આશા છે કે તે સાચું છે,” તેમણે કહ્યું. “તે એક મોટી વાત છે.”
ટ્રમ્પની ટિપ્પણી બાદ વ્હાઇટ હાઉસે ઇરાન પર અલગ નિવેદન બહાર પાડ્યું નથી. આ કાર્યક્રમમાં હાજર રહેલા કોઈ વધારાના અમેરિકી અધિકારીઓએ પરિસ્થિતિ પર જાહેરમાં ટિપ્પણી કરી નથી.
અશાંતિ અને આંતરિક સુરક્ષા કાર્યવાહી સાથે જોડાયેલી હત્યાઓ અને આયોજિત ફાંસીની ઘટનાઓના અહેવાલો પર ઈરાન આંતરરાષ્ટ્રીય તપાસનો સામનો કરી રહ્યું છે. ટ્રમ્પે ચોક્કસ ઘટનાઓ અથવા તારીખોનો ઉલ્લેખ કર્યો ન હતો, તેમણે તેમની ટિપ્પણીઓને ફક્ત તે માહિતી સુધી મર્યાદિત રાખી હતી જે તેમણે હમણાં જ પ્રાપ્ત કરી હતી.