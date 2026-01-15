જયપુર આજે આર્મી ડે પરેડ માટે તૈયાર, શૌર્ય સંધ્યાનું પણ આયોજન

જયપુર: શહેર મુખ્ય હાઇ-પ્રોફાઇલ કાર્યક્રમો માટે સજ્જ છે – મહેલ રોડ પર ૭૮મી આર્મી ડે પરેડ અને સવાઈ માન સિંહ (એસ.એમ.એસ.) સ્ટેડિયમ ખાતે શૌર્ય સમારોહ – શૌર્ય સંધ્યા યોજાવાની છે.દિવસનું મુખ્ય આકર્ષણ ૭૮મી આર્મી ડે પરેડ હશે, જે પહેલીવાર જયપુરમાં આયોજિત થઈ રહી છે. પરેડ મહેલ રોડ પર યોજાશે. સ્થળ પર પ્રવેશ ફક્ત તે લોકોને જ રહેશે જેમણે અગાઉ નોંધણી પૂર્ણ કરી છે. બધા દર્શકો માટે આધાર કાર્ડ રાખવું ફરજિયાત રહેશે. પરેડની શરૂઆત ઓપરેશન સિંદૂર દરમિયાન પોતાના જીવનું બલિદાન આપનારા સૈનિકોને સેના મેડલ (વીરતા) એનાયત કરીને થશે. અશોક ચક્ર, પરમ વીર ચક્ર અને મહા વીર ચક્રથી શણગારેલા અધિકારીઓ પરેડનું નેતૃત્વ કરશે અને પરેડ કમાન્ડરને સલામી આપશે, જે આ પ્રસંગને ખૂબ જ પ્રતીકાત્મક અને પ્રેરણાદાયક બનાવશે.
મિઝોરમના રાજ્યપાલ અને ભૂતપૂર્વ આર્મી ચીફ જનરલ વી.કે. સિંહ મુખ્ય અતિથિ તરીકે પરેડમાં હાજરી આપશે. તેમની સાથે રાજસ્થાનના રાજ્યપાલ હરિભાઉ બાગડે, મુખ્યમંત્રી ભજનલાલ શર્મા, ચીફ ઓફ ડિફેન્સ સ્ટાફ જનરલ અનિલ ચૌહાણ, વરિષ્ઠ આર્મી અધિકારીઓ અને અન્ય મહાનુભાવો જોડાશે. દેશની સૌથી જૂની મદ્રાસ રેજિમેન્ટ સહિત સાત રેજિમેન્ટની ટુકડીઓ પરેડમાં ભાગ લેશે. ટેન્ક, મિસાઇલ, સશસ્ત્ર વાહનો, ડ્રોન ટેકનોલોજી અને આધુનિક યુદ્ધ ક્ષમતાઓનું પ્રદર્શન કરવામાં આવશે.
ફાઇટર જેટ અને આર્મી હેલિકોપ્ટર ફ્લાયપાસ્ટ કરશે, માર્ચ દરમિયાન હેલિકોપ્ટર ફૂલોની પાંખડીઓ વરસાવશે. પરેડ રૂટ જીવન રેખા હોસ્પિટલ ક્રોસિંગથી બોમ્બે હોસ્પિટલ ક્રોસિંગ સુધી લગભગ ત્રણ કિલોમીટર સુધી ફેલાયેલો છે, જેમાં અંદાજે બે લાખ દર્શકો આવવાની અપેક્ષા છે. 18 નિયુક્ત સ્થળોએ પાર્કિંગની સુવિધા ગોઠવવામાં આવી છે. જગતપુરા વિસ્તારમાં મહાલ રોડ પર ટ્રાફિક સવારે 5 વાગ્યાથી બપોરે 1 વાગ્યા સુધી ડાયવર્ટ કરવામાં આવ્યો છે. મુસાફરોને વૈકલ્પિક માર્ગોનો ઉપયોગ કરવાની સલાહ આપવામાં આવી છે.
સાંજે, સંરક્ષણ પ્રધાન રાજનાથ સિંહ એરપોર્ટથી સીધા આર્મી સ્ટેશન જશે. સાંજે 5.30 વાગ્યે SMS સ્ટેડિયમ ખાતે શૌર્ય સંધ્યા કાર્યક્રમમાં હાજરી આપશે. દરમિયાન, શુક્રવારે રાષ્ટ્રપતિ દ્રૌપદી મુર્મુની જયપુર મુલાકાત માટે પણ તૈયારીઓ ચાલી રહી છે.