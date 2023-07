‘ઓપેનહાઇમર’ ફિલ્મમાં સેક્સ સીન દરમિયાન ભગવદ ગીતાનો સંદર્ભ, ભારતમાં વકર્યો વિવાદ

બ્રિટિશ-અમેરિકન ફિલ્મમેકર ક્રિસ્ટોફર નોલાનની ફિલ્મ ‘ઓપેનહાઇમર’ ધમાકેદાર છે. ભારતમાં ફિલ્મે માત્ર બે દિવસમાં 35 કરોડની કમાણી કરી લીધી છે. ફિલ્મને વર્ડ ઓફ માઉથનો ફાયદો મળી રહ્યો છે. ફિલ્મ બોક્સ ઓફિસ પર સારો દેખાવ કરી રહી છે ત્યારે આ ફિલ્મ વિવાદોમાં પણ આવી છે.

Oppenheimer પર વિવાદ

હકીકતમાં, ફિલ્મમાં અભિનેતા સિલિયન મર્ફી અને ફ્લોરેન્સ પુગ વચ્ચે એક અંતરંગ દ્રશ્ય શૂટ કરવામાં આવ્યું છે. આ સીન દરમિયાન બંને કલાકારો ભગવદ ગીતા વિશે વાત કરતા જોવા મળે છે. ઓપેનહાઇમર ભગવદ ગીતાના કેટલાક શ્લોકો પણ પાઠ કરતા જોવા મળે છે. ઓપેનહેઇમરની ગર્લફ્રેન્ડ તેને પુસ્તક વિશે પૂછે છે, જે પછી તે તેને સંસ્કૃત ભાષાનું પુસ્તક કહે છે. મહેરબાની કરીને કહો કે આ દ્રશ્ય દરમિયાન ઓપેનહાઇમર ભગવદ ગીતાનું નામ લેતા નથી.

It has come to the notice of Save Culture Save India Foundation that the movie Oppenheimer which was released on 21st July contains scenes which make a scathing… pic.twitter.com/RmJI0q9pXi



સીબીએફસી આ દ્રશ્ય સાથે કેવી રીતે મંજૂરી આપી શકે: ઉદય માહુરકર

ભારત સરકારના માહિતી કમિશનર ઉદય માહુરકરે ‘સેવ કલ્ચર સેવ ઈન્ડિયા ફાઉન્ડેશન’ની પ્રેસ રિલીઝ શેર કરી. તેમણે ઉમેર્યું, “એકને આશ્ચર્ય થાય છે કે સેન્ટ્રલ બોર્ડ ઓફ ફિલ્મ સર્ટિફિકેશન (CBFC) આ સીન સાથે કેવી રીતે ફિલ્મ સાફ કરી શકે છે.”

I’m calling for a boycott of the movie Oppenheimer. I just learned there is a highly offensive scene involving the Bhagavad Gita in it. I will not repeat it here, but it involves something explicit. Never trust Hollywood and West to depict Hinduism positively and accurately.

— Indian-Americans (@HinduAmericans) July 20, 2023