BJPએ રાયબરેલીથી ઉમેદવારની કરી જાહેરાત

ભારતીય જનતા પાર્ટીએ ઉત્તર પ્રદેશની રાયબરેલી લોકસભા બેઠક પરથી લોકસભા ચૂંટણી માટે પોતાના ઉમેદવારની જાહેરાત કરી દીધી છે. ભાજપે દિનેશ પ્રતાપ સિંહને પોતાના ઉમેદવાર બનાવ્યા છે. દિનેશ પ્રતાપ સિંહ અગાઉ ભારતીય રાષ્ટ્રીય કોંગ્રેસના પૂર્વ અધ્યક્ષ અને રાયબરેલીથી પૂર્વ સાંસદ સોનિયા ગાંધી સામે ચૂંટણી લડી ચૂક્યા છે.

જો કે ભારતીય રાષ્ટ્રીય કોંગ્રેસ દ્વારા હજુ સુધી ઉમેદવારની જાહેરાત કરવામાં આવી નથી. ભાજપે સોશિયલ મીડિયા સાઇટ પર લખ્યું ભાજપે રાયબરેલી ઉપરાંત કૈસરગંજથી પણ ઉમેદવારો ઉભા રાખ્યા છે. પાર્ટીએ કરણ ભૂષણ સિંહને પોતાનો ઉમેદવાર બનાવ્યો છે.

The Central Election Committee of the Bharatiya Janata Party has decided on the following names for the ensuing Legislative Assembly elections 2024 for the state of Odisha.

Here is the 5th list. pic.twitter.com/OwgNeNI4OP

