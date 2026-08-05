કોંગ્રેસ માટે રાજકીય માથાનો દુખાવો બની રહ્યું છે ભરતી આંદોલન?

રાંચીઃ રાંચીમાં રાજ્ય સરકારની ભરતી પરીક્ષાઓમાં કથિત ગેરરીતિઓની CBI તપાસની માગ સાથે વિદ્યાર્થીઓ અને યુવાનોનું જંતર-મંતર જેવી શૈલીનું આંદોલન સતત ચાલુ છે. એ દરમિયાન ઝારખંડમાં JMMના નેતૃત્વવાળી સરકારની મુખ્ય સાથી પાર્ટી કોંગ્રેસ મુખ્ય મંત્રી હેમંત સોરેન દ્વારા આ મુદ્દાના ઉકેલ માટે કરવામાં આવેલા પ્રયાસો અથવા તેમની કથિત નિષ્ક્રિયતા અંગે અસંતોષ વ્યક્ત કરી રહી હોવાનું માનવામાં આવે છે. કોંગ્રેસ ઇચ્છે છે કે તેની છબી આંદોલનકારી યુવાનોની સાથે ઊભેલી પાર્ટી તરીકે બને.

કોંગ્રેસનાં સૂત્રોના જણાવ્યાનુસાર AICCના ઝારખંડ પ્રભારી કે. રાજુના નેતૃત્વમાં પાર્ટી નેતાઓનું એક પ્રતિનિધિમંડળ બુધવારે મુખ્ય મંત્રી હેમંત સોરેન સાથે મુલાકાત કરશે. તેમાં ઝારખંડ સરકારમાં કોંગ્રેસના મંત્રીઓ પણ સામેલ રહેશે. પ્રતિનિધિમંડળ મુખ્ય મંત્રીને પ્રદર્શનકારીઓની “વાજબી ચિંતાઓનું નિરાકરણ લાવવા માટે નક્કર પગલાં ભરવા” અપીલ કરશે. આ બેઠકમાં રાંચીના ભરતી આંદોલનથી ઊભી થયેલી રાજકીય અસર અને પોલીસ કાર્યવાહી અંગે પણ ચર્ચા થવાની શક્યતા છે.

અનિશ્ચિત કાળ ધરણા પર બેઠેલા ઉમેદવારો

રાંચીના જયપાલ સિંહ મુન્ડા સ્ટેડિયમમાં સરકારી નોકરીના ઉમેદવારો અનિશ્ચિત કાળ ધરણાં પર બેઠા છે. શરૂઆતમાં તેઓ ભરતી પરીક્ષાઓમાં કથિત ગેરરીતિઓની CBI તપાસની માગ કરી રહ્યા હતા. પરંતુ બુધવારે તેમણે પોતાની માગ વધુ આકરી બનાવતાં કહ્યું હતું કે તપાસ CBIને બદલે ઝારખંડની બહારના નિવૃત્ત હાઈકોર્ટના ન્યાયાધીશોની સ્વતંત્ર પેનલ દ્વારા કરાવવી જોઈએ.

કોંગ્રેસના એક વરિષ્ઠ નેતાએ જણાવ્યું હતું કે લોકસભામાં વિપક્ષના નેતા રાહુલ ગાંધી લાંબા સમયથી પેપર લીક અને ભરતી પરીક્ષાઓમાં ગેરરીતિઓનો મુદ્દો ઉઠાવી રહ્યા છે. તેઓ શનિવારે પ્રયાગરાજમાં વિદ્યાર્થી સંમેલનને સંબોધિત કરવાના છે. આવી સ્થિતિમાં જો અમે રાંચીના આંદોલનનું સમર્થન ન કરીએ અથવા એવું ન લાગે કે અમે યુવાનોની સાથે છીએ, તો તેનો રાજકીય સંદેશ પાર્ટી વિરુદ્ધ જઈ શકે છે.

હેમંત સોરેને પ્રથમ વખત તોડ્યું મૌન

આ દરમિયાન મુખ્ય મંત્રી હેમંત સોરેને બુધવારે પ્રથમ વખત આ મુદ્દે મૌન તોડ્યું હતું. તેમણે કહ્યું હતું કે તેમની સરકાર નોકરીના ઉમેદવારોની ચિંતાઓને “પૂર્ણ ગંભીરતા”થી લઈ રહી છે.

;

JMM અને કોંગ્રેસના સંબંધોમાં પહેલેથી જ તણાવ

ઝારખંડ મુક્તિ મોરચા (JMM) અને કોંગ્રેસ વચ્ચેના સંબંધોમાં 2025ની બિહાર વિધાનસભા ચૂંટણી પહેલાંથી જ તણાવ શરૂ થયો હતો. ગયા મહિને ઝારખંડ રાજ્યસભા ચૂંટણી દરમિયાન પણ બંને પક્ષો વચ્ચે મતભેદ વધુ વધ્યા હતા.

RELATED ARTICLESMORE FROM AUTHOR