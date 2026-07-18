રામ મંદિર દાનની ચોરી: ટિન્નુ યાદવ અને મનીષને પોલીસ રિમાન્ડ

નવી દિલ્હીઃ રામ મંદિરના દાનની ચોરીના કેસમાં તપાસને આગળ વધારતાં એન્ટિ કરપ્શન કોર્ટે મુખ્ય આરોપી રામશંકર યાદવ ઉર્ફે ટિન્નુ અને તેના ભત્રીજા મનીષ યાદવને 39 કલાકની પોલીસ રિમાન્ડ મંજૂર કરી છે. કોર્ટના આદેશ બાદ આજે શનિવારે સવારે બંને આરોપીઓને જેલમાંથી બહાર કાઢીને પોલીસે પોતાની કસ્ટડીમાં લીધા છે. આ કેસના તપાસ અધિકારી આશુતોષ તિવારીએ બંને આરોપીઓની સઘન પૂછપરછ માટે સાત દિવસના પોલીસ રિમાન્ડ માગ્યા હતા. જોકે કોર્ટે શનિવારે 19 જુલાઈની રાત્રે 11 વાગ્યા સુધીના કુલ 39 કલાકની પોલીસ કસ્ટડી રિમાન્ડ મંજૂર કર્યા છે.
બંને આરોપીઓની વિસ્તૃત પૂછપરછ કરશે પોલીસ
એ સમયગાળા દરમિયાન પોલીસ બંને આરોપીઓની રામ મંદિરના ચઢાવાની કથિત ચોરી, ચોરી થયેલી રકમની વસૂલાત, કેસમાં સંડોવાયેલા અન્ય સંભવિત આરોપીઓની ભૂમિકા તેમ જ સમગ્ર ઘટનાક્રમ પાછળ કોઈ કાવતરું હતું કે નહીં તે અંગે વિગતવાર પૂછપરછ કરશે. તપાસ એજન્સીને આશા છે કે આ પૂછપરછથી કેસમાં અનેક મહત્વપૂર્ણ સુરાગ મળી શકે છે.
પુરાવાના આધારે આગળની કાર્યવાહી
રામ મંદિર ચઢાવા ચોરીનો મામલો સામે આવ્યા બાદથી તેની સતત તપાસ ચાલી રહી છે. હવે પોલીસ રિમાન્ડ દરમિયાન એકત્ર થયેલા પુરાવા અને પૂછપરછને આધારે આગળની કાર્યવાહી કરશે.
સૂત્રોના જણાવ્યાનુસાર પૂછપરછ દરમિયાન પોલીસ નાણાકીય લેવડદેવડ, દસ્તાવેજો, મોબાઇલ ફોન, ડિજિટલ રેકોર્ડ તેમ જ આરોપીઓના પરસ્પર સંપર્કો સંબંધિત પ્રશ્નો પણ પૂછી શકે છે. આ કેસ પ્રકાશમાં આવ્યા બાદ તપાસ એજન્સીઓએ અનેક સ્તરે તપાસ શરૂ કરી હતી. તે દરમિયાન રામશંકર યાદવ ઉર્ફે ટિન્નુ યાદવ અને મનીષ યાદવની ધરપકડ કરવામાં આવી હતી. હવે કોર્ટ તરફથી પોલીસ રિમાન્ડ મળ્યા બાદ તપાસ એજન્સીને આશા છે કે અત્યાર સુધી અનુઉત્તર રહેલા અનેક પ્રશ્નોના જવાબ મળી શકશે. એવી પણ શક્યતા વ્યક્ત કરવામાં આવી રહી છે કે પૂછપરછને આધારે કેસમાં કેટલાંક નવાં નામો અથવા નવી માહિતી સામે આવી શકે. હાલ બંને આરોપીઓ પોલીસ રિમાન્ડ પર છે અને તેમની પૂછપરછ ચાલી રહી છે.