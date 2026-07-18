એક જ ઘરમાંથી પાંચ લોકોના મૃતદેહ મળી આવ્યા, સામૂહિક આત્મહત્યા કે બીજું કંઈક?

છત્તીસગઢની રાજધાની રાયપુરથી મોટા સમાચાર આવ્યા છે. સંજય નગરમાં એક ઘરમાં શંકાસ્પદ હાલતમાં પાંચ લોકોના મૃતદેહ મળી આવ્યા છે.
છત્તીસગઢની રાજધાની રાયપુરમાં મોટી ઘટના બની છે. સંજય નગરમાં એક ઘરમાં શંકાસ્પદ હાલતમાં પાંચ લોકોના મૃતદેહ મળી આવ્યા છે. એક ઘરમાં પાંચ મૃતદેહ મળી આવતા વિસ્તારમાં સનસનાટી મચી ગઈ છે. માહિતી મળતાં જ ઘરની સામે મોટી પોલીસ ફોર્સ તૈનાત કરી દેવામાં આવી છે. પોલીસ આ મામલાની તપાસમાં વ્યસ્ત છે. આ મામલો ટિકરાપારા પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારનો છે. હાલમાં, મૃતદેહોને પોસ્ટમોર્ટમ માટે મોકલવામાં આવ્યા છે.
આત્મહત્યાની શંકા
એવું કહેવામાં આવી રહ્યું છે કે એક જ પરિવારના પાંચ સભ્યોએ સામૂહિક રીતે ઝેર પીને આત્મહત્યા કરી હતી. પોલીસ હાલમાં તમામ પાસાઓની તપાસ કરી રહી છે. પોલીસ અને નાગરિકોનો મોટું ટોળું ઘટનાસ્થળે હાજર છે. એક જ ઘરમાં પાંચ લોકોના મૃતદેહ મળી આવ્યાના સમાચાર આગની જેમ ફેલાતાં ઘટનાસ્થળે મોટી સંખ્યામાં લોકો ભેગા થઈ ગયા હતા. ટિકરાપારા પોલીસ ઘટનાસ્થળે પહોંચી હતી અને આખા ઘરને સીલ કરી દીધું હતું અને આ મામલાની તપાસ કરી રહી છે. પોલીસ હત્યા અને સામૂહિક આત્મહત્યા સહિત તમામ પાસાઓથી કેસની તપાસ કરી રહી છે. ઘટનાની તપાસ માટે ફોરેન્સિક નિષ્ણાતો (FSL) ની ટીમને પણ બોલાવવામાં આવી છે. FSL ટીમ ઘટનાસ્થળેથી પુરાવા એકત્રિત કરવામાં વ્યસ્ત છે.
પોલીસની પ્રાથમિક તપાસ મુજબ, મૃતકોમાં સાજિદ અલી (50) લટકતી હાલતમાં મળી આવ્યો હતો. તેની પત્ની રાબિયા, પુત્ર ઇર્શાદ અલી (19), પુત્રી શાહિદા (17) અને ઇર્શાબ બેગમ (16) ના મૃતદેહ એક રૂમમાંથી મળી આવ્યા હતા. એવી શંકા છે કે ચારેય વ્યક્તિઓએ ઝેર પીને આત્મહત્યા કરી હશે. આત્મહત્યાના કારણો હજુ સુધી બહાર આવ્યા નથી.
ટિકરાપારા પોલીસ સ્ટેશનના ઇન્ચાર્જ રાજેશ મરાઈએ જણાવ્યું હતું કે આ ઘટના સંજય નગરના મદની ચોકમાં બની હતી. બધા પીડિતો એક જ પરિવારના હતા અને ભાડાના મકાનમાં રહેતા હતા. આત્મહત્યા પાછળના કારણની તપાસ કરવામાં આવી રહી છે. FSL ટીમ ઘટનાની તપાસ કરી રહી છે.
એવી શંકા છે કે પરિવારના વડા સાજિદ અલીએ પહેલા ચારેય સભ્યોને ઝેર આપીને મારી નાખ્યા અને પછી ફાંસી લગાવી દીધી. આ પરિવાર લગભગ આઠ મહિનાથી સૈયદ ઝહીરના ઘરમાં ભાડા પર રહેતો હતો. પડોશીઓના જણાવ્યા અનુસાર, ગઈકાલ સાંજથી ઘરનો દરવાજો ખુલ્યો ન હતો. જ્યારે લોકોને શંકા ગઈ ત્યારે તેઓ ત્યાં ગયા અને ઘરના એક રૂમમાં પાંચ લોકોના મૃતદેહ પડેલા જોવા મળ્યા. આ પછી, આ બાબતની જાણ પોલીસને કરવામાં આવી. આ પરિવાર શીતલા મંદિર પાસે માતપુરનો રહેવાસી હતો.
દેવા સંબંધિત વિવાદો સામાન્ય હતા
સાજિદ અલી મૌધપુરામાં બેટરી રિપેરમેન તરીકે કામ કરતા હતા. સ્થાનિકોના જણાવ્યા મુજબ, પરિવાર પર લોન હતી, અને વસૂલાત એજન્ટો વારંવાર તે વસૂલવા માટે તેમના ઘરે આવતા હતા. આ નાણાકીય કટોકટીના કારણે પતિ-પત્ની વચ્ચે ઘણીવાર ઝઘડા થતા હતા.