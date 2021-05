કેરળ સહિત અનેક રાજ્યોમાં લોકડાઉન લાગુ કરાયું

તિરુવનંતપુરમઃ કેરળ સરકારે કોરોના વાઇરસ સંક્રમણના વધતા કેસોને લીધે આઠ મેથી 16મી મે સુધી લોકડાઉન લાદવાનીની જાહેરાત કરી છે. આ ઘોષણા કેરળના મુખ્ય પ્રધાન પિનારાઈ વિજયને કરી છે. બુધવારે કેરળમાં અત્યાર સુધીના સૌથી વધુ 41,953 કોરોના કેસો નોંધાયા હતા. મુખ્ય પ્રધાને કેરળની સ્થિતિને ગંભીર ગણાવી હતી. મુખ્ય પ્રધાને સત્તાવાર ટ્વીટ કરીને કહ્યું હતું કે કોરોના વાઇરસની બીજી લહેરને ધ્યાને લઈ 8 મેથી 16 મેની સવારે 6 કલાક સુધી કેરળમાં લોકડાઉન રહેશે.

વોર્ડ સ્તરની સમિતિઓને મજબૂત કરવાનો નિર્દેશ

મુખ્ય પ્રધાન પી. વિજયને અધિકારીઓ સાથે હાલતની સમીક્ષા કર્યા બાદ કહ્યું કે વોર્ડ સ્તરની સમિતિઓને મજબૂત કરવાના નિર્દેશ આપવામાં આવી ચૂક્યા છે તથા વિસ્તારના મેડિકલ સ્ટુડન્ટ્સને તાત્કાલિક પ્રક્રિયા ટીમમાં સામેલ કરવામાં આવશે. તેમણે કહ્યું હતું કે ઉચ્ચ અધિકારીઓની સાથોસાથ વિધાનસભા ચૂંટણીની પ્રક્રિયામાં સામેલ તમામ અધિકારીઓને આ સમિતિઓ અને ટીમોમાં સામેલ કરવામાં આવશે.

