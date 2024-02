અમેઠી પછી રાયબરેલીથી પણ દૂર થશે ગાંધી પરિવાર?

નવી દિલ્હીઃ કોંગ્રેસનાં ભૂતપૂર્વ અધ્યક્ષ સોનિયા ગાંધી રાજ્યસભા માટે બુધવારે નામાંકન દાખલ કરશે. જોકે એ સ્પષ્ટ નથી કે તેઓ હિમાચલ પ્રદેશથી કે રાજસ્થાનથી રાજ્યસભામાં જશે. મોટા ભાગે તેઓ રાજસ્થાનના રસ્તે રાજ્યસભામાં જાય એવી શક્યતા છે. હાલ તેઓ ઉત્તર પ્રદેશની રાયબરેલી સીટથી લોકસભા સાંસદ છે.

જોકે હવે સવાલ એ ઊભો થાય છે કે હવે રાયબરેલીથી લોકસભા ચૂંટણીમાં સોનિયા ગાંધીની જગ્યાએ કોણ લડશે? તેમની જગ્યાએ પ્રિયંકા ગાંધીને ટિકિટ આપવામાં આવે એવી શક્યતા છે, કેમ કે એ સીટ ગાંધી પરિવારની પરંપરાગત સીટ રહી છે.

After working as a respected member of Lok Sabha for a long time, Sonia Gandhi ji will now file her nomination for Rajya Sabha tomorrow.

His historic electoral politics has a happy ending.#SoniaGandhi pic.twitter.com/7LsVpkYCil

— Harshvardhan Tiwari (@poetvardhan) February 13, 2024