સ્વામી પ્રસાદ મૌર્યએ સપાના રાષ્ટ્રીય મહાસચિવ પદ પરથી રાજીનામું આપ્યું

સમાજવાદી પાર્ટીના રાષ્ટ્રીય મહાસચિવ સ્વામી પ્રસાદ મૌર્યએ પાર્ટીમાં પોતાના પદમાં ભેદભાવના કારણે રાજીનામું આપી દીધું છે. દરરોજ પોતાના નિવેદનોને કારણે વિવાદોમાં રહેનારા સ્વામી પ્રસાદ મૌર્યએ પાર્ટી અધ્યક્ષને એક લાંબો પત્ર લખ્યો છે. આ પત્રમાં તેમણે અન્ય નેતાઓની ટિપ્પણીઓ અને પાર્ટીમાં તેમની પોસ્ટ પર થઈ રહેલા ભેદભાવ પર આધાર રાખ્યો છે. સ્વામી પ્રસાદ મૌર્યએ પોતાના રાજીનામા પત્રમાં બે મહત્વની બાબતોનો ઉલ્લેખ કર્યો છે જેના કારણે તેઓ હવે તેમના પદ પર ચાલુ રહેવા માંગતા નથી.

Samajwadi Party national general secretary Swami Prasad Maurya (@SwamiPMaurya) announces he has resigned from the post. pic.twitter.com/pk9NO2RXSh

