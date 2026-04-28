નેશનલ ઇકોનોમિક ફોરમ, કેનેડાની CBU વચ્ચે સ્ટુડન્ટ મોબિલિટી, સંશોધન માટે સમજૂતી કરાર

નવી દિલ્હી: કેનેડાની અગ્રણી જાહેર યુનિવર્સિટીઓમાંની એક કેપ બ્રેટન યુનિવર્સિટી (CBU) અને નેશનલ ઇકોનોમિક ફોરમ (NEF)એ આજે બિન-વાણિજ્યિક સેવા અને સહકાર કરાર પર હસ્તાક્ષર કર્યા છે. આ કરારનો હેતુ CBUના ભારત સાથેના સંબંધોને મજબૂત બનાવવાનો, સંસ્થાકીય જોડાણોને મજબૂત કરવાનો અને ભારત-કેનેડા વચ્ચે ઉચ્ચ શિક્ષણ સહકાર વધારવાનો છે. આ MoU પર CBUના પ્રમુખ અને વાઇસ-ચાન્સેલર માનનીય ડેવિડ સી. ડિંગવાલ અને NEFના એક્ઝિક્યુટિવ ડિરેક્ટર જગદીપ રાણા દ્વારા ભારતના ઉચ્ચ સ્તરીય પ્રતિનિધિમંડળની મુલાકાત દરમિયાન હસ્તાક્ષર કરવામાં આવ્યા હતા.
આ કરાર હેઠળ NEFને ભારતમાં CBUના સત્તાવાર સંકલન ભાગીદાર તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવ્યું છે, જે કેન્દ્ર અને રાજ્ય સરકારો તેમ જ અગ્રણી શૈક્ષણિક સંસ્થાઓ સાથે સુવ્યવસ્થિત સંવાદ સુનિશ્ચિત કરશે.
આ ભાગીદારી દ્વારા વિદ્યાર્થી ગતિશીલતા, ફેકલ્ટી એક્સચેન્જ, સંસ્થાકીય ભાગીદારી, સંશોધન અને જ્ઞાન સહકાર જેવાં મુખ્ય ક્ષેત્રોમાં આગળ વધવા માટે બંને સંસ્થાઓ સાથે મળીને કાર્ય કરશે.
કેન્દ્રિત અને પ્રોટોકોલ અનુરૂપ સંવાદને પ્રોત્સાહન આપવા માટે આ MoU હેઠળ NEFને સ્ટેકહોલ્ડર મેપિંગ, સંપર્ક સુવિધા અને જોડાણ માળખું તૈયાર કરવાની જવાબદારી સોંપવામાં આવી છે. આથી CBU માટે ભારતમાં બેઠકો અને સંસ્થાકીય ચર્ચાઓ માટે નવી તકો ઊભી થશે, જે વધુ વ્યૂહાત્મક અને પરિણામલક્ષી જોડાણોને વેગ આપશે.
આ ભાગીદારી અંગે CBUના પ્રમુખ અને વાઇસ-ચાન્સેલર ડેવિડ સી. ડિંગવાલે જણાવ્યું હતું કે ભારત કેપ બ્રેટન યુનિવર્સિટી માટે પ્રાથમિકતા ધરાવતો વિસ્તાર છે, કારણ કે અહીંના ઉચ્ચ શિક્ષણ ક્ષેત્રની ઇકો સિસ્ટમનું વ્યાપક પ્રમાણ, મહત્ત્વાકાંક્ષા અને સતત વિકસતી ક્ષમતા નોંધપાત્ર છે. આ ભાગીદારી અમને અર્થપૂર્ણ સંસ્થાકીય સહકાર, વિસ્તૃત વિદ્યાર્થી માર્ગો અને વૈશ્વિક પ્રાથમિકતાઓને અનુરૂપ સંશોધનાત્મક ભાગીદારી દ્વારા જોડાણોને વધુ મજબૂત કરવાની તક આપે છે. NEFના એક્ઝિક્યુટિવ ડિરેક્ટર જગદીપ રાણાએ જણાવ્યું હતું કે આ સહકારનો મુખ્ય હેતુ વૈશ્વિક શૈક્ષણિક ઇરાદાને ભારત માટે સુવ્યવસ્થિત અને અસરકારક સહકારમાં રૂપાંતરિત કરવાનો છે. યોગ્ય સરકારી અને સંસ્થાકીય ભાગીદારોને સાથે લાવીને અમે આંતરરાષ્ટ્રીય ભાગીદારી માટે વધુ આયોજનબદ્ધ અને પરિણામલક્ષી અભિગમ અપનાવી રહ્યા છીએ, ખાસ કરીને પ્રતિભા ગતિશીલતા, સંશોધન ક્ષમતા અને સંસ્થાકીય વિકાસ જેવાં ક્ષેત્રોમાં.
આ કરાર લાંબા ગાળાના સહકાર માટેનું એક મહત્વપૂર્ણ પગલું સાબિત થશે, જેમાં સંયુક્ત સંશોધન કાર્યક્રમો, શૈક્ષણિક વિનિમય અને પરસ્પર પ્રાથમિકતાઓને અનુરૂપ જ્ઞાન ભાગીદારી માટેના માળખાનો સમાવેશ થશે. આથી ભારત-કેનેડા ઉચ્ચ શિક્ષણ ક્ષેત્રમાં વધુ મજબૂત કરવા માર્ગ વિકસશે.