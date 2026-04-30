હર્ષ સંઘવી સાથે કેપ બ્રેન્ટન યુનિવર્સિટીના પ્રતિનિધીઓની મહત્વની બેઠક

ગાંધીનગર: ગુજરાતના યુવાનોને વૈશ્વિક સ્તરે સક્ષમ બનાવવા અને રાજ્યમાં આકાર લઈ રહેલા મેગા પ્રોજેક્ટ્સ માટે કુશળ માનવબળ તૈયાર કરવાના ઉદ્દેશ્ય સાથે એક ઉચ્ચ સ્તરીય બેઠક યોજાઈ હતી. કેનેડાની કેપ બ્રેન્ટન યુનિવર્સિટી (CBU) અને નેશનલ ઇકોનોમિક ફોરમ (NEF)ના પ્રતિનિધિમંડળે રાજ્યના ગૃહ અને રમતગમત મંત્રી (તથા યુવા બાબતોના મંત્રી) હર્ષ સંઘવી સાથે મુલાકાત કરી હતી.
બેઠકના મુખ્ય મુદ્દાઓ:
ટેલેન્ટ મેપિંગ: NEF અને CBU દ્વારા ઉદ્યોગોની જરૂરિયાતો પ્રમાણે સંશોધન આધારિત મૅપિંગ કરવામાં આવશે. આ અભ્યાસના આધારે એક શૈક્ષણિક માર્ગદર્શિકા તૈયાર કરાશે, જે ગુજરાતની સ્થાનિક શૈક્ષણિક સંસ્થાઓને સોંપવામાં આવશે જેથી તેઓ ઉદ્યોગને અનુરૂપ કોર્સ શરૂ કરી શકે.
મેગા પ્રોજેક્ટ્સ પર ધ્યાન: GIFT City ઉપરાંત ઢોલેરા SIR, સેમિકન્ડક્ટર હબ, એનર્જી અને ઓટો ક્લસ્ટર્સ જેવા મહત્વકાંક્ષી પ્રોજેક્ટ્સ માટે જરૂરી ‘ટેલેન્ટ પાઇપલાઇન’ વિકસાવવા પર ભાર મૂકવામાં આવ્યો.
વિકસિત ભારત @2047: હર્ષ સંઘવીએ ગુજરાતની શૈક્ષણિક સંસ્થાઓને આંતરરાષ્ટ્રીય સહયોગ દ્વારા વૈશ્વિક સ્તરે સક્ષમ બનવા આહ્વાન કર્યું હતું.
ગુજરાતના વિદ્યાર્થીઓને સીધો લાભ
આ બેઠકમાં હર્ષ સંઘવીએ સ્પષ્ટ કર્યું હતું કે ગુજરાત સરકાર આ પ્રોજેક્ટ માટે પૂર્ણ સહયોગ આપશે. આ પહેલનો મુખ્ય ઉદ્દેશ્ય એ છે કે ગુજરાતમાં સ્થાપિત થઈ રહેલા મેગા પ્રોજેક્ટ્સમાં જે રોજગારીની તકો ઉભી થાય, તેનો મહત્તમ લાભ ગુજરાતમાં તાલીમ પામેલા સ્થાનિક વિદ્યાર્થીઓને મળે.
“આ સહયોગથી ગુજરાતના વિદ્યાર્થીઓ માત્ર સ્થાનિક જ નહીં પરંતુ વૈશ્વિક બજારની જરૂરિયાતો મુજબ સજ્જ થશે, જે ‘વિકસિત ભારત 2047’ના વિઝનને સાકાર કરવામાં પાયાનું પગલું સાબિત થશે.” – હર્ષ સંઘવી
આ પ્રતિનિધિમંડળનું નેતૃત્વ CBU ના પ્રેસિડન્ટ ડેવિડ ડિંગવાલ અને NEFના એક્ઝિક્યુટિવ ડિરેક્ટર જગદીપ રાણાએ કર્યું હતું. આ વ્યૂહાત્મક ભાગીદારીથી આગામી સમયમાં ગુજરાતના શિક્ષણ અને ઉદ્યોગ જગત વચ્ચે મજબૂત સેતુ નિર્માણ થશે.