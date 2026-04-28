ન્યાયની કોઈ આશા નથી, હવે માત્ર સત્યાગ્રહ જ રસ્તોઃ મનીષ સિસોદિયા

નવી દિલ્હીઃ આમ આદમી પાર્ટીના વરિષ્ઠ નેતા મનીષ સિસોદિયાએ મંગળવારે જસ્ટિસ સ્વર્ણકાંતા શર્માને પત્ર લખીને જણાવ્યું હતું કે તેઓ પોતે પણ નહીં અને તેમના વકીલ પણ આબકારી નીતિ (Excise Policy) કેસની સુનાવણીમાં તેમના તરફથી હાજર નહીં રહે. મનીષ સિસોદિયાએ પણ અરવિંદ કેજરીવાલની જેમ આરોપ લગાવ્યો કે જજનાં બાળકોને કેન્દ્ર સરકારના વકીલો તરીકે પેનલમાં સામેલ કરવામાં આવ્યા છે. કોર્ટમાં કેન્દ્ર સરકારનું પ્રતિનિધિત્વ તુષાર મહેતા કરી રહ્યા છે. તેમણે લખ્યું હતું કે તમારાં બાળકોનું ભવિષ્ય તુષાર મહેતાના હાથમાં છે અને તેમને ન્યાયની કોઈ આશા નથી. તેમણે કહ્યું હતું કે હવે તેઓ સત્યાગ્રહના માર્ગ પર આગળ વધશે. એક દિવસ પહેલાં અરવિંદ કેજરીવાલે પણ દિલ્હી હાઈકોર્ટમાં જસ્ટિસ શર્માની બેન્ચ સમક્ષ આવી જ રીતે સુનાવણીનો બહિષ્કાર કરવાની જાહેરાત કરી હતી. કેજરીવાલે જસ્ટિસ શર્માને કેસમાંથી અલગ થવાની માગ કરી હતી.
આ સમગ્ર ઘટનાક્રમ દિલ્હી હાઈકોર્ટે અરવિંદ કેજરીવાલની તે અરજી ફગાવ્યા બાદ તરત જ સામે આવ્યો, જેમાં તેમણે જસ્ટિસ સ્વર્ણકાંતા શર્માને કેસમાંથી અલગ થવાની માગ કરી હતી. પોતાના નિર્ણયમાં કોર્ટે જણાવ્યું હતું કે લગાવવામાં આવેલા આરોપો પૂર્વાગ્રહની યોગ્ય આશંકાના કાનૂની માપદંડ પર ખરા ઊતરતા નથી અને તે મજબૂત પુરાવા કરતાં માત્ર અનુમાન પર આધારિત છે.
કોર્ટે ભારપૂર્વક કહ્યું હતું કે કોર્ટરૂમ ધારણાઓનું મંચ બની શકતું નથી અને કોઈ મજબૂત આધાર વિના ન્યાયિક નિષ્પક્ષતા પર સવાલ ઉઠાવવાના પ્રયાસો સામે ચેતવણી આપી હતી. કોર્ટે એ પણ કહ્યું કે આવી અરજીઓ સ્વીકારવાથી સંસ્થાગત વિશ્વસનીયતા નબળી પડી શકે છે અને ખોટી પરંપરા સ્થાપિત થઈ શકે છે.
દલીલો ફગાવતાં કોર્ટે સ્પષ્ટ કર્યું કે માત્ર કથિત પૂર્વાગ્રહને આધારે કોઈ જજને કેસમાંથી અલગ થવા કહી શકાય નહીં, ખાસ કરીને જ્યારે હિતોના ટકરાવનો કોઈ સીધો પુરાવો ન હોય. કોર્ટે પણ નોંધ્યું કે ન્યાયિક ક્ષમતાનું મૂલ્યાંકન હાઇકોર્ટો કરે છે, વાદીકારો નહીં અને વ્યાવસાયિક અથવા જાહેર કાર્યક્રમોમાં ભાગ લેવાથી નિષ્પક્ષતા પ્રભાવિત થતી નથી.