મ્યુનિ. કોર્પોરેશનનાં ચૂંટણી પરિણામોઃ 29માંથી 26 શહેરોમાં ભાજપ+ આગળ

મુંબઈઃ મહારાષ્ટ્રના રાજકારણ માટે ‘મિની વિધાનસભા’ કહેવાતી 29 મહાનગરપાલિકાઓની ચૂંટણીનો આજે નિર્ણાયક દિવસ છે રાજ્યની 29 મહાનગરપાલિકાઓમાં મતગણતરી ચાલી રહી છે, જેમાં 26 શહેરોમાં ભાજપ અને તેના સાથી પક્ષો આગળ ચાલી રહ્યા છે.  અત્યાર સુધી મળેલા રુઝાનો મુજબ BMCમાં ભાજપ-શિવસેના ગઠબંધન સૌથી આગળ છે, જ્યારે ઉદ્ધવ અને રાજ ઠાકરેની જોડીએ પણ પુરજોશમાં પ્રયત્નો કર્યા છે. આ દરમિયાન બીએમસી ચૂંટણીમાં કોંગ્રેસની આશા દીપક કાલેએ પ્રથમ અધિકૃત જીત નોંધાવી છે અને વોર્ડ નંબર 183માંથી જીત મેળવી છે. માનવામાં આવી રહ્યું છે કે મહારાષ્ટ્ર મહાનગરપાલિકા ચૂંટણીનાં પરિણામો આવનારા દિવસોમાં રાજ્યના રાજકીય ભવિષ્યની દિશા નક્કી કરશે.

આ ચૂંટણી માત્ર સ્થાનિક સ્વરાજ્ય સંસ્થાઓના ભવિષ્ય માટે જ મહત્વપૂર્ણ નથી, પરંતુ રાજ્યમાં સત્તારૂઢ મહાયુતિ અને વિપક્ષી મહાવિકાસ આઘાડી (MVA) માટે પોતાની જમીની પકડ સાબિત કરવાનો લિટમસ ટેસ્ટ પણ માનવામાં આવી રહી છે.

મહારાષ્ટ્ર ચૂંટણી રુઝાનોનો સંપૂર્ણ ટ્રેન્ડ

કુલ 2869 વોર્ડમાંથી 1092ના રુઝાનો સામે આવ્યાં છે:

* ભાજપ – 509

* શિવસેના (શિંદે) – 150

* કોંગ્રેસ – 150

* શિવસેના (ઠાકરે) – 71

* એનસીપી (અજિત) – 64

* એનસીપી (શરદ) – 07

* AIMIM – 25

* MNS – 06

કોલ્હાપુરમાં કોંગ્રેસની જીતનો ઉત્સવ શરૂ

કોલ્હાપુરમાં કોંગ્રેસ ઉમેદવારોની જીતને લઈને ઉજવણીનો માહોલ છે. કસબા બાવડા વિસ્તારમાં ગુલાલ ઉડાવીને જીતનો ઉત્સવ મનાવવામાં આવી રહ્યો છે.આ જીત બાદ સમગ્ર વિસ્તારમાં કોંગ્રેસ કાર્યકરોમાં આનંદનું વાતાવરણ જોવા મળી રહ્યું છે.

મહારાષ્ટ્ર ચૂંટણીમાં 893 વોર્ડ અને કુલ 2869 બેઠકો માટે મતગણતરી ચાલી રહી છે. તેમાં બીએમસી, પુણે, કલ્યાણ-ડોમ્બિવલી, ઠાણે અને મીરા-ભાયંદર જેવી નગરપાલિકાઓનો સમાવેશ થાય છે. 15 જાન્યુઆરીએ મતદાન થયું હતું અને આજે તેના પરિણામો આવી રહ્યાં છે. મહાયુતિથી લઈને ઉદ્ધવ ગઠબંધન, રાજ ઠાકરેથી લઈને કોંગ્રેસ સુધી – આ ચૂંટણીનાં પરિણામો તમામ માટે મહત્વપૂર્ણ છે. અહીં સૌથી વધુ ચર્ચા બીએમસીની થઈ રહી છે, કારણ કે તેના પાસે વિશાળ બજેટ છે. છેલ્લા ઘણા વર્ષોથી બીએમસીમાં શિવસેનાનું શાસન રહ્યું છે, પરંતુ આ વખતનાં બદલાયેલાં રાજકીય સમીકરણોમાં ચૂંટણી યોજાઈ હોવાથી, આ ચૂંટણી દરેક પક્ષ માટે પ્રતિષ્ઠાનો પ્રશ્ન બની ગઈ છે.

