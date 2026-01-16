શ્રેણીબદ્ધ મર્ડર, જકડી રાખતું સસ્પેન્સ ને અકલ્પનીય ક્લાઈમેક્સ…

અમેરિકાના આટલાન્ટા નજીક આશરે સાડાસાત હજારની વસતીવાળી, પર્વત-સરોવર-હરિયાળાં મેદાનના ખોળે વસેલી રળિયામણી ડેહલોનેગા નગરીનું ગાઢ જંગલ. જંગલમાં પાર્ક્ડ કારના બોનેટ પર એક લોહીલુહાણ જુવાન સ્ત્રી ચત્તીપાટ પડી છે. રાચેલ નામની એ સ્ત્રીના હાથની આંગળીઓ પર કૅમેરા ફોકસ થાય ત્યારે આપણે જોઈએ છીએ કે એમાં થોડો જીવ છે…
સીન કટ્ થાય છે ને પરદા પર બીજી એક સ્ત્રી (આના) લગભગ દોડતી ઘરે આવે છે. એ ગભરાયેલી છે, રઘવાટમાં છે. એ શરીર પરથી લોહીના ડાઘા સાફ કરે છે, વાઈનનો બાટલો મોંએ માંડે છે, કોફી ટેબલ પર પડેલાં કાગળના ઢગલા, ચીજવસ્તુઓ ગાર્બેજ બૅગમાં ઠાલવી રસ્તા પરના ડસ્ટબિનમાં પધરાવે છે.
-અને બૅકગ્રાઉન્ડમાં અવાજ આવે છેઃ એક વાત બે જણ રજૂ કરે ત્યારે એક જ વાતની બે બાજુ રજૂ થાય. આનો અર્થ એ કે બેમાંથી એક જુઠ્ઠું બોલી રહ્યું છે.
તે પછી દર્શક હીરો જેક, પોલીસ ડિટેક્ટિવની સવાર જોય છે. એ ઊઠીને પાંચ-છ વર્ષની મીઠડી ભાણેજ સાથે મસ્તીમજાક કરે છે, કિચનમાં આવી ભાણી માટે બ્રેકફાસ્ટ તૈયાર કરે છે, જંગલમાં રાચેલની લાશના સમાચાર મળતાં એ એની પાર્ટનર પ્રિયા પટેલ (સુનીતા મણિ) સાથે ક્રાઈમ સીન તરફ ધસી જાય છે.
આ છે હિઝ ઍન્ડ હર્સનો ઉપાડ. 40-45 મિનિટનો એક, એવા છ એપિસોડ્સની અંત સુધી ઉત્કંઠા જાળવી રાખતી, નેટફ્લિક્સ પર સ્ટ્રિમ થેયલી આ સિરીઝ હાલ ચર્ચામાં છે.
સિરીઝના એક્ટર્સ જબરદસ્ત છે. ‘ધ બેર’થી પ્રસિદ્ધ થયેલો જોન બર્ન્થલ અહીં ડિટેક્ટિવ જેક હાર્પરના રોલમાં છે, જે રાચેલ મર્ડર કેસનો ઈનચાર્જ ડિટેક્ટિવ છે. ટેસા થૉમ્પસન બની છે આના એન્ડ્ર્યુસ. એ WSK ટીવીની ફેમસ ન્યુસ એન્કર હતી, પણ લગ્નજીવનમાં ભંગાણ તથા એક ટ્રેજેડી બાદ એણે એકાદ વર્ષનો બ્રેક લીધો છે. સિરીઝના પહેલા એપિસોડમાં આપણે જોઈએ છીએ કે, બ્રેક બાદ એ પાછી નોકરી પર આવી છે, પણ એની જગ્યા રૂપાળી-નખરાળી લેક્સીએ લઈ લીધી છે. આનાને લાગે છે કે રાચેલ-મર્ડર કેસથી એ પોતાની કરિયર ફરીથી સેટ કરી શકે. મર્ડર-કેસનું રિપોર્ટિંગ પોતે કરશે એવું એ ટીવીચેનલના હેડને મનાવી લે છે.
હવે જુઓ વળાંકઃ જેક-આના તો પતિ-પત્ની છે, અત્યારે નોખાં રહે છે. આના કૅમેરામેન રિચાર્ડ સાથે ફરે છે એ જેકને પસંદ નથી. રિચાર્ડ નખરાળી લેક્સીનો પતિ છે.
રાચેલ-મર્ડરની તપાસ ચાલી રહી હોય છે ત્યાં જ રાચેલની ફ્રેન્ડ હેલેનનું પણ મર્ડર થાય છે. આ સાથે આનાને જૂના સ્કૂલના દિવસો યાદ આવે છે અને આપણને ખબર પડે છે કે સ્કૂલમાં રાચેલ-હેલેન-ઝો માથાભારે ત્રિપુટી તરીકે કુખ્યાત હતી. ત્રણેવ સ્કૂલમાં આના અને બીજી એક છોકરી કેથરિનનું બુલિઈંગ કરતી, એમને પજવતી. રાચેલ ‘મીન ગર્લ’ હતી (એટલી ખરાબ કે સ્કૂલની કેન્ટીનમાં કેથરીનને કોકા કોલામાં પેશાબ પીવડાવી). રાચેલ-મર્ડરકેસનો મુખ્ય ઈન્વેસ્ટિગટેર જેક પત્ની આના સાથેનાં લગ્નમાં તિરાડ પડતાં મોટી બહેન ઝો અને એની નાનકી દીકરી (એટલે જેકની ભાણી) સાથે રહે છે.
તો હવે શંકાની સોય કોના પર? આના પર? કારણ એ શરૂઆતમાં લોહીવાળી હાલતમાં દેખાઈ હતી અને એ રાચેલ, હેલેન સાથે ભણતી. જેક પોતે? જે પોતાના DNA સૅમ્પલ આપવા તૈયાર નથી કેમ કે એને મૃત રાચેલ સાથે સેક્સસંબંધ હતા. રાચેલનો ધનાઢ્ય પતિ? કેમ કે રાચેલ એને છેતરતી હતી. જેકની પાર્ટનર પ્રિયા પટેલને જેક પર જ શંકા છે, કારણ કે એ હત્યાના પુરાવા સાથે છેડછાડ કરી રહ્યો છે. પ્રિયાને લાગે છે કે જેક પોતાના તરફથી ધ્યાન બીજે હટાવવા રાચેલના પતિને ફસાવી રહ્યો છે.
આ બધાં વચ્ચે ફૅમિલી ડ્રામા છે. જેકની આલ્કોહોલિક બહેન, સિંગલ મધર ઝો છે, આનાની વૃદ્ધ માતા છે, જેને ભૂલવાની બીમારી છે.
-અંતે ખૂન કોણે કર્યાં એ રહસ્ય છતું થાય છે ત્યારે આપણાં મોં ખુલ્લાં રહી જાય છે. ક્લાઈમેક્સ, એન્ટી ક્લાઈમેક્સ વિચિત્ર છે, પરંતુ દર્શકે કલ્પી ન હોય એવી પણ છે. વાર્તામાં વળાંક ઘણા છે, જે ક્યારેક અજીબ લાગે, પણ જોવાની મજા આવશે.
વિલિયમ ઓલ્ડ્રોઈડનું ડિરેક્શન મસ્ત છે, ડાયલોગ્સ ઠીકઠાક છે. લેખન ક્યાંક ક્યાંક નબળું પડે છે. જેમ કે જેક દુનિયાનો સૌથી ઠોઠ ડિટેક્ટિવ લાગે છે. એના અમુક સીન તો અકારણ કોમિક બની ગયા છે. એવું જ આના અને એના કેમેરામેનનું પણ છે. આખી સિરીઝમાં જો કોઈ સમજદાર, ઠરેલ હોય તો એ જેકની પાર્ટનર પ્રિયા પટેલ છે. વળી આજના સમયમાં મોબાઈલ ફોન સ્વિચઓન થાય તો તરત એનું પગેરું મળી જાય એટલી સાદી વાત સિરીઝના લેખકોને કેમ ખબર નહીં હોય?
તો, સિરીઝ જોવી કે નહીં? જો જાન્યુઆરીની સુસ્ત સંધ્યાએ તમારી પાસે કરવા જેવું ખાસ કંઈ નથી અને ઉત્તરાયણવાળા વીકએન્ડની રજાનો મૂડ છે તો ઊંધિયું-જલેબી લઈને બેસી જાઓ ટીવી સામે. પાંચ કલાક વેડફાઈ ગયા જેવું તો નહીં જ લાગે! ‘હિઝ એન્ડ હર્સ’ નેટફ્લિક્સ પર જોવા મળશે.