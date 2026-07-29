શું હવે વિરોધ પક્ષ પાસે પેપર લીકનો મુદ્દો ખતમ થઈ ગયો?

નવી દિલ્હીઃ ગયા સપ્તાહે જંતર-મંતર પર પ્રદર્શનકારીઓના વિરોધ વચ્ચે વિરોધ પક્ષે આ મુદ્દે સરકારને જોરદાર રીતે ઘેરી હતી. કોંગ્રેસ નેતા રાહુલ ગાંધી અને સમાજવાદી પાર્ટીના નેતા અખિલેશ યાદવ સહિત અનેક વિરોધ પક્ષના નેતાઓએ પેપર લીકને મુદ્દે સરકાર સામે આક્રમક વલણ અપનાવ્યું હતું. સ્થિતિ એવી બની હતી કે વિરોધ પક્ષના નેતાઓ વડા પ્રધાનના નિવાસસ્થાન સામે જઈને ધરણાં પર બેસી ગયા હતા. ત્યાર બાદ રાહુલ ગાંધી, અખિલેશ યાદવ સહિત ઘણા નેતાઓને પોલીસ દ્વારા અટકાયત કરવામાં આવી હતી.
રાજીનામું પણ થયું અને પેપર લીક બિલ પણ પાસ થયું
હકીકતમાં, વિરોધ પક્ષ પેપર લીકને મુદ્દે શિક્ષણ મંત્રીના રાજીનામાની માગ પર અડગ હતો. આ દરમિયાન કેન્દ્રીય શિક્ષણ મંત્રી ધર્મેન્દ્ર પ્રધાને પોતાના પદ પરથી રાજીનામું આપી દીધું હતું. રાજીનામા પછી કેન્દ્ર સરકારે સંસદમાં કડક એન્ટિ-પેપર લીક સુધારા બિલ રજૂ કર્યું, જે પાસ પણ થઈ ગયું. સરકારે સંસદમાં ‘જાહેર પરીક્ષાઓમાં ગેરરીતિઓની રોકથામ સુધારા વિધેયક’ રજૂ કર્યું હતું. હવે આ બિલ રાજ્યસભામાં પાસ થશે અને ત્યાર બાદ રાષ્ટ્રપતિની મંજૂરી મળ્યા પછી તે કાયદા તરીકે અમલમાં આવશે. આ નવા કાયદા હેઠળ દોષિતોને 10 વર્ષ સુધીની સજા અને રૂ. 10 કરોડ સુધીના ભારે દંડની જોગવાઈ કરવામાં આવી છે. એ ઉપરાંત, નંદન નીલેકણીની અધ્યક્ષતામાં એક હાઈ-પાવર્ડ ટાસ્ક ફોર્સની પણ જાહેરાત કરવામાં આવી છે.
શું વિરોધ પક્ષ માટે હવે આ મુદ્દો સમાપ્ત થઈ ગયો?
વિરોધ પક્ષ જે પેપર લીકના મુદ્દે સરકારને ઘેરવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યો હતો, હવે તે મુદ્દો જ ખતમ થઈ ગયો હોવાનું માનવામાં આવી રહ્યું છે. વિદ્યાર્થીઓની માગો સરકાર દ્વારા સ્વીકારી લેવામાં આવી છે. તેથી હવે વિરોધ પક્ષ પાસે આ મુદ્દે બોલવા માટે કોઈ ખાસ મુદ્દો બચ્યો નથી.