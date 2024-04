ઇઝરાયેલ-ઇરાન વચ્ચે 48 કલાકમાં મહાયુદ્ધની આશંકા

નવી દિલ્હીઃ ઇઝરાયેલ અને ઇરાન વચ્ચે ટેન્શન પ્રવર્તી રહ્યું છે. અમેરિકા તરફથી સતત હસ્તક્ષેપથી ઇરાન નારાજ છે. હાલના સમયે બંને દેશો વચ્ચે એક વધુ યુદ્ધની આશંકા છે. એ દરમ્યાન ભારત સરકારે એક એડવાઇઝરી જારી કરીને કહ્યું છે કે ભારતના નાગરિક થોડા સમય માટે ઇરાનને ઇઝરાયેલમાં પ્રવાસ કરવાનું ટાળે.

ભારતીય વિદેશ મંત્રાલયે એડવાઇઝરી જારી કરીને કહ્યું હતું કે બંને દેશોમાં રહેલા ભારતીયોને ભારતીય એમ્બેસીનો સંપર્ક સાધવાની સલાહ આપવામાં આવી છે. સાવધાની રૂપે અને સુરક્ષાની દ્રષ્ટિએ કમસે કમ મુવમેન્ટ કરવાનું સૂચન કરવામાં આવ્યું છે. એક રિપોર્ટ મુજબ ઇરાન આગામી 48 કલાકની અંદર ઇઝરાયેલ પર સીધો હુમલો કરે એવી શક્યતા છે, જ્યારે ઇઝરાયેલ એનો સામનો કરવાની તૈયારી કરી રહ્યું છે.

