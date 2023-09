‘એકમેવ ધીરુભાઈ અંબાણી’નું રાજ્યપાલ દેવવ્રતને હસ્તે લોકાર્પણ

ગાંધીનગરઃ રિલાયન્સ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ લિમિટેડના કોર્પોરેટ અફેર્સ વિભાગના ડિરેક્ટર અને રાજ્યસભાના સાંસદ પરિમલ નથવાણી દ્વારા લિખિત પુસ્તક ‘એકમેવ ધીરુભાઈ અંબાણી’ પુસ્તકનું રાજ્યના રાજ્યપાલ આચાર્ય દેવવ્રતને હસ્તે રાજભવનમાં લોકાર્પણ કરવામાં આવ્યું હતું. રાજ્યના મુખ્ય મંત્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલની અતિથિ-વિશેષ તરીકેની ઉપસ્થિતિએ આ ગ્રંથપ્રાગટ્ય સમારંભને ગરિમાપૂર્ણ બનાવ્યો હતો. ‘એકમેવ ધીરુભાઈ અંબાણી’ નવભારત પબ્લિકેશન દ્વારા ગુજરાતી, હિંદી અને અંગ્રેજી એમ ત્રણ ભાષામાં પ્રકાશિત કરવામાં આવ્યું છે.

કંપનીના ચેરમેન અને મેનેજિંગ ડિરેક્ટર મુકેશ ડી. અંબાણીએ પુસ્તકની પ્રસ્તાવના લખી છે. આ પુસ્તકમાં ધીરુભાઈના અવસાન બાદ સમયાંતરે પરિમલ નથવાણીએ ધીરુભાઈ વિશે વિભિન્ન અખબારો વગેરેમાં લખેલા લેખોનું સંપાદન છે.

પરિમલ નથવાણીએ ઘણા લાંબા સમય સુધી કંપનીના સ્થાપક-ચેરમેન ધીરુભાઈ અંબાણી સાથે કામ કર્યું હતું. તેઓ ધીરુભાઈની વિચારસરણી, કામ કરવાની ઢબ, સંબંધો જાળવવાની કુનેહ, વ્યાવસાયિક દૂરંદેશી, કામ પ્રત્યેની પ્રતિબદ્ધતા, નવું જાણવા અને વિચારવાની ખેવના, નવી ટેક્નોલોજી અને યુવાનો પરનો વિશ્વાસ વગેરેથી ખૂબ જ પ્રભાવિત થયા હતા. ધીરુભાઈ અંબાણીના વ્યક્તિત્વનાં વિવિધ પાસાંઓને સુપેરે આ પુસ્તકમાં આવરી લેવામાં આવ્યાં છે.

