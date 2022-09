ઘોઘા-દહેજ રો-રો ફેરીથી પેટ્રોલ, ડીઝલની નોંધપાત્ર બચતઃ PM

ભાવનગરઃ વડા પ્રધાન મોદી સુરતમાં સભા પૂરી કર્યા પછી ભાવનગરમાં પહોંચ્યા છે. તેઓ ભાવનગરમાં આશરે સવા કલાક રોકાશે. તેઓ ભાવનગરમાં રૂ. 817 કરોડથી વધુનાં કાર્યોનું લોકાર્પણ કરશે અને એ પછી તેઓ રૂ. 6500 કરોડના CNG ટર્મિનલનો શિલાન્યાસ કરશે. લોકો તેમના કાફલા પર ફૂલોની વર્ષા કરી રહ્યા છે.

તેમણે શહેરમાં ભવ્ય રોડ શો કર્યો હતો, ત્યાર બાદ તેમણે જાહેર સભાને સંબોધી હતી. તેમણે ભાવનગરવાસીઓને નવરાત્રિની શુભકામનાઓ પાઠવી હતી. તેમણે જણાવ્યું હતું કે ભાવનગરની મારે ક્ષમા માગવી છે, કેમ કે અહીં હું કેટલાંય વર્ષ પછી આવ્યો છું. દેશ જ્યારે આઝાદીનાં 75 વર્ષ પૂરાં કરી રહ્યો છે ત્યારે ભાવનગરની સ્થાપનાનાં 300 વર્ષ પૂરાં કર્યાં છે. તેમણે કહ્યું હતું કે વેળાવદર નેશનલ પાર્કમાં ઇકો ટુરિઝમનો લાભ મળશે.

Projects being launched in Bhavnagar will give a significant boost to economy as well as benefit farmers in the region. https://t.co/LcWu5GH7hS

— Narendra Modi (@narendramodi) September 29, 2022