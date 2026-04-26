નાયબ મુખ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવીએ મતદાન કર્યું

સુરત: સ્થાનિક સ્વરાજ્યની સામાન્ય ચૂંટણી-૨૦૨૬ આજ રોજ યોજાઈ રહી છે. ત્યારે સુરત જિલ્લામાં ઉત્સાહપૂર્ણ માહોલમાં મતદાન યોજાઈ રહ્યું છે. નાયબ મુખ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવી ધર્મપત્ની પ્રાચી સંઘવી સાથે આ લોકશાહીના મહાપર્વમાં સહભાગી થવા શહેરના ઈચ્છાપોર સ્થિત કેન્દ્રીય વિદ્યાલય મતદાન મથક ખાતે સાથે પહોંચ્યા હતા. તેમણે મતદારોને લોકશાહીના ઉત્સવમાં સહભાગી થવા પ્રોત્સાહિત કર્યા હતા.હર્ષ સંઘવીએ કહ્યું કે, રાજ્યમાં સવારથી જ શાંતિપૂર્ણ અને ઉત્સાહજનક માહોલમાં મતદાન પ્રક્રિયા ચાલી રહી છે. મજબૂત લોકશાહી, સમાજ અને રાષ્ટ્ર નિર્માણ માટે મતદાન કરવું એ દરેક જાગૃત નાગરિકની પ્રાથમિક અને પવિત્ર ફરજ છે. લોકશાહીની સફળતાનો આધાર નાગરિકોની સક્રિય ભાગીદારી પર રહેલો છે, ત્યારે વધુમાં વધુ મતદાન કરી લોકશાહીના આ પર્વમાં સહભાગી થવા પ્રત્યેક મતદારને તેમણે અપીલ કરી હતી.
(અરવિંદ ગોંડલિયા – સુરત)