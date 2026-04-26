ગુજરાત જિલ્લા પંચાયત ચૂંટણીમાં અત્યાર સુધી 29 ટકા મતદાન, પોરબંદરમાં નિરુત્સાહ

ગુજરાતની 34 જિલ્લા પંચાયતો માટે આજે વહેલી સવારથી લોકશાહીના મહાપર્વનો પ્રારંભ થયો છે. ગ્રામીણ જનતામાં મતાધિકારના ઉપયોગને લઈને ભારે રોમાંચ જોવા મળી રહ્યો છે. તાજેતરના અહેવાલો મુજબ, રાજ્યમાં અત્યાર સુધીમાં સરેરાશ 29 ટકાથી વધુ મતદાન નોંધાયું છે. કાળઝાળ ગરમી હોવા છતાં, ગ્રામીણ મતદારો લાંબી કતારોમાં ઉભા રહીને પોતાના મતાધિકારનો ઉપયોગ કરી રહ્યા છે, જે લોકશાહીની મજબૂતીનો સંકેત આપે છે.
નર્મદા અને નવસારીમાં જબરદસ્ત પ્રતિસાદ
આંકડાકીય વિશ્લેષણ મુજબ, આદિવાસી બહુલ નર્મદા જિલ્લો મતદાનમાં મોખરે રહ્યો છે, જ્યાં સૌથી વધુ 38 ટકા મતદાન થયું છે. દક્ષિણ ગુજરાતના નવસારીમાં પણ મતદારોનો ભારે ઉત્સાહ જોવા મળ્યો છે અને ત્યાં 33 ટકા મતદાન નોંધાયું છે. સૌરાષ્ટ્રના મોરબીમાં 31.27 ટકા જ્યારે ઉત્તર ગુજરાતના ગાંધીનગરમાં 31 ટકા અને સાબરકાંઠામાં 30.43 ટકા મતદારોએ અત્યાર સુધી મતાધિકારનો ઉપયોગ કર્યો છે. ખાસ કરીને ગ્રામીણ વિકાસના મુદ્દાઓ પર લોકો વધુ જાગૃત જણાયા છે.
પોરબંદર અને સુરેન્દ્રનગરમાં ધીમી ગતિ
કેટલાક જિલ્લાઓમાં મતદાનની ટકાવારી ચિંતાજનક રીતે ઓછી રહી છે. પોરબંદર જિલ્લામાં રાજ્યનું સૌથી ઓછું 18.13 ટકા મતદાન નોંધાયું છે. તેવી જ રીતે સુરેન્દ્રનગરમાં 23.52 ટકા અને મહેસાણામાં 28 ટકા મતદાન થયું છે. જાણકારોના મતે, ખેતીકામની સિઝન અને કેટલાક સ્થાનિક પ્રશ્નોને કારણે મતદાનની ગતિ ધીમી હોઈ શકે છે. જોકે, વહીવટી તંત્રને આશા છે કે સાંજ સુધીમાં આ આંકડાઓમાં મોટો વધારો જોવા મળશે. સમગ્ર રાજ્યમાં શાંતિપૂર્ણ માહોલમાં મતદાન પ્રક્રિયા ચાલે તે માટે વહીવટી તંત્ર દ્વારા લોખંડી પોલીસ બંદોબસ્ત ગોઠવવામાં આવ્યો છે. અત્યાર સુધી ક્યાંય પણ અનિચ્છનીય બનાવની ઘટના સામે આવી નથી.