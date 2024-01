ગેંગસ્ટર ગોલ્ડી બ્રારને સરકારે આતંકવાદી જાહેર કર્યો

કેન્દ્ર સરકારે સોમવારે ગેંગસ્ટર ગોલ્ડી બ્રારને ગેરકાનૂની પ્રવૃત્તિઓ (નિવારણ) અધિનિયમ (UAPA) હેઠળ આતંકવાદી જાહેર કર્યો. ગૃહ મંત્રાલય દ્વારા બહાર પાડવામાં આવેલી નોટિસમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે ગોલ્ડી બ્રાર પ્રતિબંધિત ખાલિસ્તાની સંગઠન બબ્બર ખાલસા ઈન્ટરનેશનલ સાથે સંકળાયેલા છે. ગૃહ મંત્રાલયે કહ્યું કે ગોલ્ડી બ્રારને સરહદ પાર સ્થિત આતંકવાદી એજન્સીઓનું સમર્થન છે અને તે અનેક હત્યાઓમાં સામેલ છે. નોટિસમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે બ્રાર રાષ્ટ્રવાદી નેતાઓને ધમકીભર્યા ફોન કરવા, ખંડણી માંગવામાં અને સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ પર હત્યાના દાવા પોસ્ટ કરવામાં સામેલ હતા.

Govt designates Satinderjit Singh alias Goldy Brar as terrorist under anti-terror law UAPA

ગોલ્ડી બ્રાર હથિયારોની દાણચોરીમાં સામેલ હતો

ગૃહ મંત્રાલયે કહ્યું કે ગોલ્ડી બ્રાર સરહદ પારથી ડ્રોન દ્વારા આધુનિક હથિયારો, દારૂગોળો અને વિસ્ફોટક સામગ્રીની દાણચોરીમાં સામેલ હતો. તે આ હથિયારો શાર્પ શૂટરોને હત્યાને અંજામ આપવા માટે સપ્લાય કરતો હતો. મંત્રાલયે જણાવ્યું હતું કે તે અને તેના સહયોગીઓ પંજાબમાં તોડફોડ કરવા, આતંકવાદી મોડ્યુલ ગોઠવવા, લક્ષ્યાંકિત હત્યાઓ કરવા અને અશાંતિ, સાંપ્રદાયિક સૌહાર્દ, કાયદો અને વ્યવસ્થા અને રાષ્ટ્ર વિરોધી પ્રવૃત્તિઓનું ષડયંત્ર રચવામાં સામેલ હતા.

Goldy Brar, who is based in Brampton, Canada, is associated with banned

terror group Babbar Khalsa International: Govt

— Press Trust of India (@PTI_News) January 1, 2024