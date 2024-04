IPL 2024 : લખનૌ સુપર જાયન્ટ્સે મુંબઈને 4 વિકેટે હરાવ્યું

લખનૌ સુપર જાયન્ટ્સે મુંબઈ ઈન્ડિયન્સને 4 વિકેટે હરાવ્યું છે. માર્કસ સ્ટોઇનિસે 62 રનની રમત બદલાવતી ઇનિંગ રમીને એલએસજીની જીતમાં મહત્વનું યોગદાન આપ્યું છે. મુંબઈ ઈન્ડિયન્સે પ્રથમ બેટિંગ કરતા 144 રન બનાવ્યા હતા. જ્યારે લખનૌની ટીમ ટાર્ગેટનો પીછો કરવા ઉતરી ત્યારે એલએસજીની શરૂઆત સારી રહી ન હતી કારણ કે આઈપીએલમાં ડેબ્યૂ કરનાર અર્નિશ કુલકર્ણી પહેલા જ બોલ પર શૂન્યના સ્કોર સાથે આઉટ થઈ ગયો હતો. તે પછી, સ્ટોઇનિસ અને કેએલ રાહુલની 58 રનની ભાગીદારી અને સ્ટોઇનિસ-દીપક હુડાની 40 રનની ભાગીદારીએ લખનૌને જીતની નજીક પહોંચાડ્યું.

A win for the Lucknow Super Giants at home 🙌

They now move to no.3️⃣ in the points table with 12 points 👏

Scorecard ▶️ https://t.co/I8Ttppv2pO#TATAIPL | #LSGvMI | @LucknowIPL pic.twitter.com/gZRii1MvbT

