દેશમાં GST કલેક્શન રૂ. 14.97 લાખ કરોડને પાર

દેશમાં GST કલેક્શનમાં ફરી એકવાર વધારો થયો છે. નાણા મંત્રાલયના ડેટા અનુસાર એપ્રિલ અને ડિસેમ્બર 2023 વચ્ચે GST કલેક્શન 12 ટકા વધીને 14.97 લાખ કરોડ રૂપિયા થઈ ગયું છે. ડેટા અનુસાર ડિસેમ્બર 2023માં GST કલેક્શન વાર્ષિક ધોરણે 10 ટકા વધીને 1.65 લાખ કરોડ રૂપિયા થઈ ગયું હતું. ડિસેમ્બરમાં સતત 10મા મહિને જીએસટી કલેક્શન વધ્યું હતું. વર્ષ 2023માં 10 મહિના માટે જીએસટી કલેક્શનનો આંકડો રૂ. 1.5 લાખ કરોડના આંકડાને વટાવી ગયો.

