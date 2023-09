‘એનિમલ’નું ટીઝર રિલીઝ કરાયું: રણબીર કપૂરનો હોશ ઉડાવી દેનારો લુક

મુંબઈઃ અભિનેત્રી રશ્મિકા મંદાનાએ આગામી ક્રાઈમ થ્રિલર હિન્દી ફિલ્મ ‘એનિમલ’નું પહેલું સત્તાવાર ટીઝર આજે સોશિયલ મીડિયા પર રિલીઝ કર્યું છે. રશ્મિકા આ ફિલ્મમાં અભિનેત્રી તરીકે છે. ટીઝર અત્યંત રક્તપાતથી ભરપૂર છે. રશ્મિકાએ ટીઝર રિલીઝ કરવા સાથે કેપ્શનમાં લખ્યું છે, ‘જરા કલ્પના તો કરો, માત્ર ટીઝર આવું છે, તો આગળ શું જોવા મળશે! રોમાંચ અત્યંત વધી ગયો છે… મને પૂરી આશા છે કે તમને આ ટીઝર અંત સુધી જોવામાં આનંદ આવશે.’

સંદીપ રેડ્ડી વાંગા દ્વારા દિગ્દર્શિત ‘એનિમલ’માં રશ્મિકા ઉપરાંત રણબીર કપૂર, અનિલ કપૂર, બોબી દેઓલ અને તૃપ્તિ ડિમરી જેવા કલાકારો પણ છે. ટીઝરમાં અત્યંત દિલચસ્પ સ્ટન્ટ, અદ્દભુત સંવાદો અને રણબીર કપૂરની દિલધડક એક્ટિંગ જોવા મળે છે. એક સીધાસાદા છોકરામાંથી એને બળવાખોર યુવકમાં પરિવર્તિત થતો જોઈને ચાહકો ચોક્કસ ચકિત થઈ જશે. ટીઝરમાં બોબી દેઓલની પણ ઝલક જોવા મળે છે. એ પણ નિર્દયી મનોરોગી છે.

આ ફિલ્મમાં એક ધનવાન છોકરા રણબીરની વાર્તા છે, જેનો ઉછેર અત્યંત આકરા અને હિંસક સ્વભાવવાળા પિતા અનિલ કપૂર દ્વારા કરાય છે. એને કારણે દીકરો નિષ્ઠૂર બની જાય છે. અને આખરે તે એક ગોળીનો શિકાર બને છે.

‘એનિમલ’ ફિલ્મ આ વર્ષની 1 ડિસેમ્બરે રિલીઝ થવાની છે.

Guysssss! So THIS is the teaser.. 🔥🔥 and I LOVE IT! ❤️🔥

YOU like? ❤️

Imagine if this is only a teaser.. imagine the rest that’s going to come! 🔥🔥💃🏻

excitement increasing fully.. 😄❤️

I really hope you enjoy everything about this film till the end.. ❤️🔥#Animal in… pic.twitter.com/z1oQfrTx0q

— Rashmika Mandanna (@iamRashmika) September 28, 2023