CM મમતા બેનર્જી હેલિકોપ્ટરમાં ચઢતા સમયે પડી ગયા

પશ્ચિમ બંગાળના મુખ્યમંત્રી મમતા બેનર્જી શનિવારે ચૂંટણી પ્રચાર દરમિયાન ઘાયલ થયા હતા. મમતા લોકસભા ચૂંટણીના પ્રચાર માટે પશ્ચિમ બંગાળના દુર્ગાપુર પહોંચ્યા હતા. જ્યાં હેલિકોપ્ટરમાં બેસતા સમયે પડી ગયા હતા. તૃણમૂલ કોંગ્રેસ (TMC)ના સુપ્રીમો મમતા લપસીને હેલિકોપ્ટરની અંદર પડી ગયા. જણાવવામાં આવ્યું છે કે આ અકસ્માતમાં મમતાને સામાન્ય ઈજા થઈ છે. આ ઘટનાનો વીડિયો પણ સામે આવ્યો છે.

VIDEO | West Bengal CM Mamata Banerjee got injured as she lost her balance while boarding a helicopter in Durgapur.

