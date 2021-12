રણવીર સિંહની ફિલ્મ ‘83’ દિલ્હીમાં ટેક્સ-ફ્રી જાહેર

નવી દિલ્હીઃ બોલીવૂડ એક્ટર રણવીર સિંહની આગામી બાયોપિક ફિલ્મ ‘83’, જેમાં ભૂતપૂર્વ ભારતીય ક્રિકેટ કેપ્ટન કપિલ દેવ પણ ભૂમિકા ભજવી રહ્યો છે, જે 1983 ક્રિકટ વર્લ્ડ કપની વિજેતા ટીમનો કેપ્ટન પણ હતો. આ ફિલ્મને દિલ્હી સરકાર દ્વારા તરફથી ટેક્સ-ફ્રી જાહેર કરવામાં આવી છે. આ ફિલ્મ 24 ડિસેમ્બરે રિલીઝ થવાની છે.

આ ફિલ્મના વર્લ્ડ પ્રીમિયર દરમ્યાન 15 ડિસેમ્બરે બુર્જ ખલિફા પર ‘83’ના મોન્ટાઝ પણ દેખાડવામાં આવ્યા છે. આ ખાસ ક્ષણે રણવીર અને દીપિકા અહીં હાજર રહ્યાં હતાં. અહીં ફિલ્મના ડિરેક્ટર કબીર ખાન પણ હાજર હતા. જેદ્દાહમાં રેડ સી ફિલ્મ ફેસ્ટિવલમાં વર્લ્ડ પ્રીમિયરમાં ફિલ્મને પ્રેક્ષકોએ સ્ટેન્ડિંગ ઓવેશન આપ્યું હતું.

ANIના ટ્વીટ મુજબ દિલ્હી સરકારે ઘોષણા કરી હતી કે બોલીવૂડની ફિલ્મ ‘83’ જે કપિલ દેવના નેતૃત્વમાં ભારતીય ટીમ દ્વારા વર્લ્ડ કપની જીતને દર્શાવે છે, એને દિલ્લીમાં ટેક્સ ફ્રી જાહેર કરવામાં આવી છે. દિલ્હીના મુખ્ય પ્રધાન અરવિંદ કેજરીવાલના નેતૃત્વવાળી સરકાર દ્વારા આ ઘોષણાથી ફિલ્મની પ્રોડક્શન કંપનીઓમાંની એક રિલાયન્સ એન્ટરટેઇનમેન્ટ ઘણી ખુશ છે.

Bollywood film '83', based on the Kapil Dev-led Indian Cricket team's 1983 World Cup victory, has been declared tax-free in Delhi, says State Govt

આ ફિલ્મમાં અન્ય સ્ટાર્સ તાહિર રાજ ભસિન, જીવા, સાકિબ સાલેમ, જતીન સર્ના, ચિરાગ પાટિલ, ડિનકર શર્મા, નિસાંત દહિયા, સાહિલ ખટ્ટર, અમેય વિર્ક. આદિનાથ કોઠારે, ધૈર્ય કારવા આર. બદરી અને પંકજ ત્રિપાઠી પણ છે.

Thank you, Shri. @ArvindKejriwal ji and Shri. @msisodia ji, for declaring the film 83 tax-free in Delhi! Your gesture will able us to propagate the tale of India's greatest victory to a wider audience.@therealkapildev #ThisIs83. pic.twitter.com/XVpJXiVvAi

— Reliance Entertainment (@RelianceEnt) December 21, 2021