રાજેશ એક્સપોર્ટ્સનાં નવ સ્થાનો પર EDના દરોડાઃસેબીએ મૂક્યો શેરબજારમાં પ્રતિબંધ

નવી દિલ્હીઃ EDએ જ્વેલરી ઉત્પાદક કંપની રાજેશ એક્સપોર્ટ્સ અને તેના પ્રમોટરો સાથે જોડાયેલા મુંબઈ અને બેંગલુરુ સ્થિત નવ સ્થાનો પર દરોડા પાડ્યા છે. અહેવાલો અનુસાર આ કાર્યવાહી FEMA (ફોરેન એક્સચેન્જ મેનેજમેન્ટ એક્ટ) હેઠળ કરવામાં આવી છે. આ તપાસ દરમિયાન કંપનીના હિસાબી રેકોર્ડ અને વાસ્તવિક સ્ટોક વચ્ચે મોટો તફાવત જોવા મળ્યો છે. આ ઉપરાંત કંપની પર વિદેશી ચલણ સંબંધિત નિયમોના ઉલ્લંઘન અને નાણાકીય ગેરરીતિઓના આરોપો લાગ્યા છે. તાજેતરમાં બજાર નિયામક સેબીએ પણ કંપની અને તેના ચેરમેનને શેરબજારમાં ટ્રેડિંગથી પ્રતિબંધિત કર્યા હતા.
સ્ટોક કરતાં 40 ટકા ઓછું વાસ્તવિક સોનું મળ્યું
EDના જણાવ્યા મુજબ કંપનીના હિસાબોમાં જેટલું સોનું દર્શાવવામાં આવ્યું હતું, સ્થળ પર તપાસ દરમિયાન વાસ્તવિક સોનાનો જથ્થો તેનાથી લગભગ 40 ટકા ઓછો મળ્યો હતો. તપાસમાં એ પણ સામે આવ્યું કે બેનામી વ્યક્તિઓ મારફતે રાજેશ એક્સપોર્ટ્સ લિમિટેડના શેરોમાં વારંવાર લેવડદેવડ કરવામાં આવી હતી. આ સમગ્ર ગેરરીતિ દ્વારા આશરે 20 મિલિયન ડોલર (લગભગ રૂ. 190 કરોડ) ગેરકાયદે રીતે દેશની બહાર મોકલવામાં આવ્યા હોવાનો આરોપ છે.
રૂ. 3000 કરોડના શંકાસ્પદ આયાત અને આફ્રિકાની ખાણોમાં ગુપ્ત રોકાણ
ED હાલમાં નીચેના ત્રણ મુદ્દાઓની તપાસ કરી રહી છે:
- કંપનીએ દાવો કર્યો હતો કે રૂ. 3000 કરોડનું દેવાં ચૂકવવા માટે વિદેશમાંથી સોનાની આયાત કરવામાં આવી હતી, પરંતુ EDને શંકા છે કે આ આયાત માત્ર કાગળો પર જ દર્શાવવામાં આવી હતી અને વાસ્તવમાં એવો કોઈ વ્યવહાર થયો નહોતો.
- કંપનીએ આફ્રિકાની સોનાની ખાણોમાં રૂ. 1000 કરોડથી વધુનું રોકાણ કર્યું હતું. આશ્ચર્યજનક બાબત એ છે કે આ રોકાણનો ઉલ્લેખ કંપનીની કોઈ પણ સહાયક કંપનીના હિસાબોમાં કરવામાં આવ્યો નહોતો, એટલે કે આ રોકાણ ગુપ્ત રીતે કરવામાં આવ્યું હોવાની શંકા છે.
- કંપનીએ 4-5 વિદેશી કંપનીઓ સાથેના આશરે રૂ. 3000 કરોડની લેવડદેવડ અને દેવાં-જમા વ્યવહારોને એકબીજા સામે સમાયોજિત બતાવ્યા હતા, જ્યારે આ કંપનીઓનો ટ્રેક રેકોર્ડ અત્યંત શંકાસ્પદ હોવાનું EDનું માનવું છે.
સેબીનો આરોપ: રૂ. 15.15 લાખ કરોડની ખોટી આવક દર્શાવવામાં આવી
- વર્ષ 2021થી 2025 દરમિયાન કંપનીએ પોતાની કુલ આવકમાં ₹15 લાખ કરોડનો કૃત્રિમ વધારો દર્શાવ્યો હતો, એટલે કે જે આવક વાસ્તવમાં થઈ જ નહોતી તેને પણ કમાણી તરીકે દર્શાવવામાં આવી હતી.