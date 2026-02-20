દિલ્હી AI સમિટમાં યુથ કોંગ્રેસનો હંગામો, ટી-શર્ટ કાઢીને પીએમ વિરુદ્ધ સૂત્રોચ્ચાર…

દિલ્હીના ભારત મંડપમ ખાતે આયોજિત ઈન્ડિયા AI ઈમ્પેક્ટ સમિટમાં યુથ કોંગ્રેસે હોબાળો મચાવ્યો. યુથ કોંગ્રેસે ભારત-અમેરિકા વેપાર સોદા અંગે કેન્દ્ર સરકાર સામે વિરોધ દર્શાવ્યો. પોલીસે તમામ વિરોધીઓની અટકાયત કરી છે અને તેમની પૂછપરછ કરી રહી છે. ભારતીય યુથ કોંગ્રેસે ઈન્સ્ટાગ્રામ પર એક પોસ્ટ દ્વારા વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી પર નિશાન સાધ્યું હતું, જેમાં તેમની સરકારની વિદેશ નીતિ પર સવાલ ઉઠાવવામાં આવ્યા હતા.
યુથ કોંગ્રેસે કહ્યું કે, “જ્યારે પક્ષપાત, કોર્પોરેટ દબાણ અને મૌન વિદેશ નીતિ પર પ્રભુત્વ ધરાવે છે, ત્યારે સ્પષ્ટ થાય છે કે પીએમ મોદી સાથે સમાધાન કરવામાં આવ્યું છે. આ સત્યને ઉજાગર કરવા માટે, ભારતીય યુથ કોંગ્રેસના બહાદુર કાર્યકરો AI સમિટમાં પહોંચ્યા અને સમાધાન કરાયેલા પીએમ સામે વિરોધ દર્શાવ્યો. રાષ્ટ્રની ઓળખ સાથે કોઈ સમાધાન નથી. ક્રાંતિ અમર રહે.”
ભારત મંડપમ ખાતે વિરોધ પ્રદર્શન કરતી વખતે ચાર યુવા કોંગ્રેસના કાર્યકરોને નગ્ન હાલતમાં ઉતારવામાં આવ્યા હોવાનું જાણવા મળ્યું છે. તેમની ઓળખ ભારતીય યુવા કોંગ્રેસના રાષ્ટ્રીય સચિવ કૃષ્ણ હરિ, ભારતીય યુવા કોંગ્રેસના બિહાર રાજ્ય સચિવ કુંદન યાદવ, ભારતીય યુવા કોંગ્રેસના ઉત્તર પ્રદેશ રાજ્ય ઉપાધ્યક્ષ અજય કુમાર અને ભારતીય યુવા કોંગ્રેસના રાષ્ટ્રીય સંયોજક નરસિંહ યાદવ તરીકે થઈ છે. તે બધા QR કોડ દ્વારા પ્રવેશ્યા હતા.
ભાજપે રાહુલ ગાંધી પર નિશાન સાધ્યું
ભાજપના IT સેલના વડા અમિત માલવિયાએ ઇન્સ્ટાગ્રામ પર એક પોસ્ટમાં રાહુલ ગાંધી પર નિશાન સાધ્યું. તેમણે કહ્યું, “જ્યારે ભારત એક પ્રતિષ્ઠિત વૈશ્વિક AI સમિટનું આયોજન કરી રહ્યું છે, ત્યારે કોંગ્રેસ પાર્ટીએ તેનું સન્માન કરવાને બદલે તેને વિક્ષેપિત કરવાનું પસંદ કર્યું. રાહુલ ગાંધીની આગેવાની હેઠળ કોંગ્રેસના કાર્યકરોએ સમિટ સ્થળ પર અર્ધનગ્ન અવસ્થામાં વિરોધ કર્યો, જે સ્પષ્ટપણે વૈશ્વિક મંચ પર ભારતને શરમજનક બનાવવાનો હેતુ ધરાવે છે. રાજકીય વિરોધ એ લોકશાહી અધિકાર છે, પરંતુ ભારતની વૈશ્વિક છબીને કલંકિત કરવી એ યોગ્ય નથી.”
આ એક રાષ્ટ્રવિરોધી કૃત્ય છે: ભાજપ
ભાજપ પ્રવક્તા પ્રદીપ ભંડારીએ કહ્યું, “કોંગ્રેસે દુનિયા સમક્ષ દેશનું અપમાન કર્યું છે. આ લોકો શહેરી નક્સલીઓની જેમ વર્તી રહ્યા છે. ભારતના ઇતિહાસમાં આવું ક્યારેય બન્યું નથી. કોંગ્રેસ અને રાહુલ ગાંધીએ સાબિત કર્યું છે કે તેઓ દેશની વિરુદ્ધ ઉભા છે. આ એક રાષ્ટ્રવિરોધી કૃત્ય છે. કોંગ્રેસ દેશના વિકાસને ધિક્કારે છે.”