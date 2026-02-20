એક બાજુ ભારતમાં સમિટ તો બીજી બાજુ એલન મસ્ક અને સત્યા નડેલાએ કર્યા AI કરાર

એલોન મસ્કની કંપની xAI અને માઇક્રોસોફ્ટે એક નવી ભાગીદારી બનાવી છે. માઇક્રોસોફ્ટના સીઈઓ સત્યા નડેલાએ આ સોદાની સત્તાવાર જાહેરાત કરી. આ સોદામાં બંને કંપનીઓ વચ્ચે AI એજન્ટોનો ઉપયોગ સામેલ છે.
નવી દિલ્હીમાં યોજાઈ રહેલા AI ઇમ્પેક્ટ સમિટમાં ભાગ લેવા માટે વિશ્વભરના ટેક લીડર્સ હાલમાં ભારતમાં છે. ગુગલના CEO સુંદર પિચાઈથી લઈને સેમ ઓલ્ટમેન સુધી, દરેક વ્યક્તિ આ વૈશ્વિક AI સમિટમાં ભાગ લેવા માટે ભારતમાં પહોંચ્યા છે. આ દરમિયાન, એલોન મસ્ક અને સત્ય નડેલા વચ્ચે એક મોટો AI સોદો થયો છે. માઇક્રોસોફ્ટના CEO સત્ય નડેલાએ તેમના સત્તાવાર X હેન્ડલ દ્વારા આ વાતની પુષ્ટિ કરી છે. એલોન મસ્કે પણ આ અંગે પ્રતિક્રિયા આપી છે.
માઈક્રોસોફ્ટ અને xAI એ ડીલ પર હસ્તાક્ષર કર્યા
સત્ય નડેલાએ તેમના X હેન્ડલ દ્વારા પુષ્ટિ આપી કે માઈક્રોસોફ્ટ કોપાયલટ સ્ટુડિયો હવે ગ્રોક 4.1 ફાસ્ટને સપોર્ટ કરશે, જે તેને વધુ ફ્લેક્સિબલ બનાવશે. આ ટૂલ્સ ડેવલપર્સને AI એજન્ટ બનાવવામાં મદદ કરશે. યુએસમાં ઓર્ગેનાઈઝેશન એડમિનિસ્ટ્રેશનને હવે કોપાયલટ સ્ટુડિયોમાં ગ્રોક 4.1 ફાસ્ટ સપોર્ટ મળશે.
એલોન મસ્કે પણ સત્યા નડેલાની પોસ્ટનો જવાબ આપ્યો. આ ઉપરાંત મસ્કે પુષ્ટિ આપી કે Grok 4.20 ટૂંક સમયમાં આવી રહ્યું છે, એટલે કે Copilot Studio ટૂંક સમયમાં Grok 4.2 સપોર્ટ મેળવશે.
માઇક્રોસોફ્ટે તેના બ્લોગમાં જણાવ્યું હતું કે xAI માઇક્રોસોફ્ટ કોપાયલોટ સ્ટુડિયોના વધતા મોડેલ પ્રદાતા લાઇનઅપમાં જોડાયું છે. એકવાર સંસ્થાના વહીવટ દ્વારા સક્ષમ થયા પછી Grok 4.1 ફાસ્ટનો ઉપયોગ કરીને ફ્લેક્સિબલ એજન્ટો વિકસાવવામાં આવી શકે છે. કોપાયલોટ સ્ટુડિયો એજન્ટ નિર્માતાઓને મોડેલોનો વધુ સારી રીતે ઉપયોગ અને મૂલ્યાંકન કરવાની મંજૂરી આપશે, જે જટિલ વર્કફ્લોનું વિશ્લેષણ સક્ષમ બનાવશે.
મસ્કે OpenAI વિશે નાડેલાને ચેતવણી આપી છે
ગયા વર્ષે, એલોન મસ્કે OpenAI ના ChatGPT વિશે માઇક્રોસોફ્ટના CEO સત્યા નાડેલાને ચેતવણી આપી હતી. મસ્કે નાડેલાને ચેતવણી આપી હતી કે સેમ ઓલ્ટમેનની કંપની માઇક્રોસોફ્ટનો નાશ કરી શકે છે. જો કે, નાડેલાએ જવાબ આપ્યો કે GPT-5 માઇક્રોસોફ્ટના પ્લેટફોર્મ પર લોન્ચ કરવામાં આવ્યું છે. GPT-5 ને Microsoft 365 Copilot, Copilot, GitHub Copilot અને Azure AI Foundry માં સપોર્ટ કરવામાં આવશે. નોંધનીય છે કે માઇક્રોસોફ્ટે OpenAI ને ChatGPT વિકસાવવામાં મદદ કરી હતી.