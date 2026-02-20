શિલ્પા શેટ્ટીના પતિ રાજ કુન્દ્રાને 150 કરોડના બિટકોઈન કેસમાં જામીન

શિલ્પા શેટ્ટીના પતિ અને ઉદ્યોગપતિ રાજ કુન્દ્રાને શુક્રવારે 150 કરોડના બિટકોઈન કૌભાંડ કેસમાં પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ (PMLA) હેઠળ ખાસ કોર્ટે જામીન આપ્યા હતા.
શુક્રવારે ઉદ્યોગપતિથી અભિનેતા બનેલા રાજ કુન્દ્રાને રૂ. 150 કરોડના બિટકોઈન કૌભાંડ કેસમાં જામીન આપવામાં આવ્યા છે. ખાસ કોર્ટે તેમને પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ (PMLA) હેઠળ જામીન આપ્યા હતા જ્યારે આ કેસમાં તપાસ ચાલી રહી હતી. કુન્દ્રાના વકીલ પ્રશાંત પાટીલે કોર્ટને જણાવ્યું હતું કે તપાસ દરમિયાન તેમની અટકાયત કરવામાં આવી ન હતી, અને તેથી, તેમની કસ્ટોડિયલ પૂછપરછની કોઈ જરૂર નથી. પાટીલે કોર્ટને એ પણ માહિતી આપી હતી કે તેમણે તપાસકર્તાઓને સહકાર આપ્યો છે અને તપાસના સંદર્ભમાં 2021 થી છ વખત ED ઓફિસની મુલાકાત લીધી છે. તેમણે એમ પણ જણાવ્યું હતું કે ED પાસે બધા દસ્તાવેજો છે. કોર્ટે આ આધારો પર કુંદ્રાને જામીન આપ્યા છે. તેમની જામીન શરતોની વિગતો હજુ સુધી ઉપલબ્ધ કરાવવામાં આવી નથી. તેમને ભારતીય દંડ સંહિતાની કલમ 91 અને ફોજદારી કાર્યવાહી સંહિતાની કલમ 88 હેઠળ જામીન આપવામાં આવ્યા હતા. આ જોગવાઈઓ હેઠળ, કોર્ટને વળતરની માંગ કરવાની સત્તા છે જેથી આરોપી આગળની કાર્યવાહી દરમિયાન કોર્ટમાં હાજર રહે.
શું છે આખો મામલો?
ગયા વર્ષે સપ્ટેમ્બરમાં, ED એ ₹150 કરોડના બિટકોઈન કેસમાં રાજ કુન્દ્રા સામે ચાર્જશીટ દાખલ કરી હતી. ED ના જણાવ્યા મુજબ, કુન્દ્રા પાસે 285 બિટકોઈન છે, જેની કિંમત હાલમાં ₹150.47 કરોડ છે. તેમણે આ બિટકોઈન ક્રિપ્ટો કૌભાંડના માસ્ટરમાઇન્ડ અમિત ભારદ્વાજ પાસેથી મેળવ્યા હતા. તાજેતરમાં જ સ્પેશિયલ પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ (PMLA) કોર્ટમાં ચાર્જશીટ દાખલ કરવામાં આવી હતી. ચાર્જશીટમાં જણાવાયું છે કે કુન્દ્રાએ જાણી જોઈને બિટકોઈન વોલેટ સરનામાં સહિત મહત્વપૂર્ણ પુરાવા છુપાવ્યા હતા અને ભારદ્વાજ પાસેથી મળેલા બિટકોઈન પરત કરવામાં નિષ્ફળ રહ્યા હતા. તપાસ એજન્સીએ જણાવ્યું હતું કે કુન્દ્રા ગુનામાંથી મળેલી રકમ (બિટકોઈન) જાળવી રાખતો હતો અને તેનો ઉપયોગ કરતો હતો. ED એ વધુમાં જણાવ્યું હતું કે તેણે ગુનાહિત પ્રવૃત્તિઓમાંથી મેળવેલા ભંડોળના સ્ત્રોતને છુપાવવા માટે તેની અભિનેત્રી પત્ની શિલ્પા શેટ્ટી સાથે બજાર દરથી ઘણા ઓછા દરે વાસ્તવિક વ્યવહારો કર્યા હતા. ED એ ચાર્જશીટમાં દાવો કર્યો છે કે, ગુનામાંથી મળેલી રકમ છુપાવીને અને તેને નિર્દોષ તરીકે રજૂ કરીને, તેઓએ PMLA હેઠળ કાર્યવાહીને નિષ્ફળ બનાવવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો. તેથી, એવું તારણ કાઢી શકાય છે કે રાજ કુન્દ્રા અને અમિત ભારદ્વાજ (તેમના પિતા મહેન્દ્ર ભારદ્વાજ) વચ્ચે ખરેખર કરાર થયો હતો, અને કુન્દ્રાની દલીલ કે તેમણે ફક્ત મધ્યસ્થી તરીકે કામ કર્યું હતું તે માન્ય નથી. રાજ કુન્દ્રાને હવે 20 ફેબ્રુઆરી, 2026 ના રોજ આ કેસમાં જામીન આપવામાં આવ્યા છે.
તે પહેલા પણ જેલમાં જઈ ચૂક્યા છે
ઉદ્યોગપતિથી અભિનેતા બનેલા રાજ કુન્દ્રા ઘણીવાર વિવાદોમાં ફસાયેલા રહે છે. 2021 માં, રાજ કુન્દ્રાને પોર્નોગ્રાફી પ્રોડક્શન કેસમાં પણ જેલમાં મોકલવામાં આવ્યા હતા. 19 જુલાઈ, 2021 ના રોજ પોલીસે તેમની ધરપકડ કરી હતી અને ત્યારબાદ તેમને જેલમાં મોકલવામાં આવ્યા હતા. તેમણે મુંબઈની આર્થર રોડ જેલમાં લગભગ 63 દિવસ વિતાવ્યા હતા. ત્યારબાદ 20 સપ્ટેમ્બર, 2021 ના રોજ તેમને જામીન આપવામાં આવ્યા હતા. હવે 150 કરોડ રૂપિયાના બિટકોઈનનો મામલો હેડલાઇન્સમાં ચમકી રહ્યો છે.