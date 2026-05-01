દારૂ પીને વિધાનસભામાં પહોંચ્યા CM માનઃ અકાલી દળનો આરોપ

ચંડીગઢઃ પંજાબના મુખ્ય મંત્રી ભગવંત માન પર શિરોમણિ અકાલી દળ દ્વારા આરોપ લગાવવામાં આવ્યો છે કે તેઓ વિધાનસભામાં દારૂ પીને આવ્યા હતા. અકાલી દળે આ મામલે સોશિયલ મિડિયા પ્લેટફોર્મ ‘X’ પર એક વિડિયો પણ શેર કર્યો છે અને આ વર્તનને શરમજનક ગણાવ્યું છે. બીજી તરફ ભાજપે પણ આ મુદ્દે ટીકા કરતાં કહ્યું હતું કે આ બંધારણ અને વિધાનસભાની મર્યાદાનું અપમાન છે. અકાલી દળે પોતાની પોસ્ટમાં લખ્યું હતું કે મજૂર દિવસના અવસર પર મુખ્ય મંત્રી ભગવંત માન દારૂ પીને વિધાનસભાના પવિત્ર ગૃહમાં આવ્યા, જે ખૂબ શરમજનક છે. પાર્ટીએ વધુમાં કહ્યું કે લોકો પોતે વિડિયોમાં જોઈ શકે છે કે મુખ્ય મંત્રીનું વર્તન કેવું હતું અને આ બાબતની કડક નિંદા કરવામાં આવે છે.
ડોપ ટેસ્ટની માગ
અકાલી દળે માગ કરી છે કે મુખ્ય મંત્રીનો પંજાબ સમક્ષ ડોપ ટેસ્ટ કરાવવામાં આવે, જેથી સત્ય બહાર આવી શકે. કોંગ્રેસે પણ આ આરોપોને સમર્થન આપ્યું અને વિધાનસભામાંથી વોકઆઉટ કર્યું હતું
મોબાઇલ ઉપયોગથી શરૂ થયો વિવાદ
મજૂર દિવસ નિમિત્તે બોલાવવામાં આવેલા વિશેષ સત્રની શરૂઆત શાંતિપૂર્ણ રીતે થઈ હતી, પરંતુ ચર્ચા દરમિયાન કોંગ્રેસના વિધાનસભ્ય સુખપાલ સિંહ ખૈરા દ્વારા મોબાઇલ ફોનના ઉપયોગને લઈને મુખ્ય મંત્રી માને વાંધો ઉઠાવતાં વિવાદ શરૂ થયો હતો.
ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ @BhagwantMann ਅੱਜ ‘ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਿਵਸ’ ਮੌਕੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਦਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾਲ ਡੱਕ ਕੇ ਆ ਗਿਆ❗
ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਹਾਲ ਦੇਖ ਲਓ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ’ ਚ ਕਿਵੇਂ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ❗
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਸ ਵਤੀਰੇ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਕੇ… pic.twitter.com/zuszvbRWea
— Shiromani Akali Dal (@Akali_Dal_) May 1, 2026
કોંગ્રેસનો આરોપ અને હંગામો
થોડી વાર પછી ચર્ચા દરમિયાન ખૈરાએ આરોપ લગાવ્યો કે મુખ્ય મંત્રી માન નશાની હાલતમાં હતા. વિરોધ પક્ષના નેતા પ્રતાપ સિંહ બાજવાએ પણ આ આરોપને સમર્થન આપ્યું અને તમામ સભ્યોનો આલ્કોહોલ ટેસ્ટ કરાવવાની માગ કરી હતી.
બાજવાએ સ્પીકરને કહ્યું હતું કે જો આ આરોપ સાચો હોય તો તે લોકશાહી માટે કાળો દિવસ ગણાશે. તેમણે તમામ સભ્યોના ટેસ્ટ માટે દરવાજા બંધ કરવાની વિનંતી કરી હતી. એ પછી વિધાનસભામાં ભારે હંગામો થયો, સત્તાધારી પક્ષના સભ્યો માનના સમર્થનમાં ઊભા રહ્યા જ્યારે વિરોધ પક્ષે નારેબાજી ચાલુ રાખી હતી. અંતે કોંગ્રેસે વોકઆઉટ કર્યું હતું.