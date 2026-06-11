હું નક્સલવાદી બનવાનો હતો, ભાઈએ આપી પ્રેરણા: પવન કલ્યાણ

આંધ્રપ્રદેશના નાયબ મુખ્યમંત્રી અને અભિનેતા પવન કલ્યાણે તાજેતરમાં એક ચોંકાવનારો ખુલાસો કર્યો છે. તેઓ કહે છે કે તેઓ નક્સલવાદી બનવા માંગતા હતા, પરંતુ તેમના ભાઈએ તેમને પોતાનો રસ્તો બદલવા માટે પ્રેરણા આપી.

દક્ષિણ ભારતીય સિનેમાના પ્રખ્યાત અભિનેતા અને આંધ્રપ્રદેશના નાયબ મુખ્યમંત્રી પવન કલ્યાણે તાજેતરમાં ખુલાસો કર્યો કે તેઓ નક્સલવાદી બનવાની અણી પર હતા. તેઓ કિશોરાવસ્થામાં શસ્ત્રો ઉપાડવા માંગતા હતા. જોકે, તેમના મોટા ભાઈ ચિરંજીવીના હસ્તક્ષેપ અને પ્રોત્સાહન પછી, તેમણે પોતાનો રસ્તો બદલી નાખ્યો.

પવન કલ્યાણે તાજેતરમાં સમાચાર એજન્સી ANI સાથેની એક મુલાકાતમાં આ ચોંકાવનારો ખુલાસો કર્યો. તેમણે ખુલાસો કર્યો કે તેઓ એક અલગ રસ્તો અપનાવવાના હતા. પવન કલ્યાણે કહ્યું કે તેઓ લગભગ નક્સલવાદી બની ગયા હતા અને કેટલીક જાહેર સભાઓમાં પણ હાજરી આપી હતી. જોકે, પછીથી તેમણે પોતાનો રસ્તો બદલી નાખ્યો. પવન કલ્યાણના જણાવ્યા અનુસાર, “જ્યારે હું કિશોરાવસ્થાના અંતમાં હતો, ત્યારે હું બંદૂક ઉપાડીને નક્સલવાદી બનવા માંગતો હતો. પછી મારા ભાઈએ મને વધુ રચનાત્મક માર્ગ અપનાવવા પ્રેરણા આપી.”

પવન કલ્યાણને ગુસ્સો કેમ આવતો હતો?
પવન કલ્યાણે સમજાવ્યું કે તે વિશ્વની પરિસ્થિતિ જોઈને ખૂબ ગુસ્સે થતો હતો. તેણે કહ્યું કે તે 1980 ના દાયકામાં કિશોર હતો. તે દક્ષિણ આફ્રિકામાં જાતિવાદ, શ્રીલંકામાં LTTE (લિબરેશન ટાઇગર્સ ઓફ તમિલ ઇલમ) ચળવળ, શીત યુદ્ધની અસર, એકીકૃત જર્મનીમાં અશાંતિ અને ખાલિસ્તાની ઉગ્રવાદ જેવી બાબતોથી પ્રભાવિત હતો. પવન કલ્યાણના મતે, “મને નક્સલવાદી બનવાનો વિચાર આવ્યો. હું બંદૂક ઉપાડવા માંગતો હતો. પછી મારા ભાઈએ મને કંઈક સારું અને વધુ રચનાત્મક કરવા પ્રેરણા આપી.”

પવન કલ્યાણે જણાવ્યું કે તેના ભાઈએ તેને પૂછ્યું,”આવો ઘાતક ગુસ્સો ક્યાંથી આવે છે?” મેં કહ્યું, “હું અન્યાય વિશે વાત કરી રહ્યો છું. તે મારા વિચારો અને નિર્ણયોથી નારાજ હતો.” જ્યારે પૂછવામાં આવ્યું કે આ કેટલો સમય ચાલુ રહ્યો, ત્યારે પવન કલ્યાણે કહ્યું,”આ સિલસિલો 17 થી 21 વર્ષની ઉંમર સુધી ચાલ્યો. તે એવી ઉંમર છે જ્યારે તમે આવી પ્રવૃત્તિઓમાં સામેલ થઈ શકો છો.”

પવન કલ્યાણે એમ પણ કહ્યું કે નક્સલવાદી બનવાના નિર્ણયથી તેઓ સંપૂર્ણપણે પાગલ હતા. તેમને લાગતું હતું કે આ જ ઉકેલ હશે. તેઓ વિદ્યાર્થીઓ સાથે જાહેર સભાઓમાં જતા, જ્યાં કોઈ તેમને ઓળખતું ન હતું. તેઓ શોર્ટ ફિલ્મ ફેસ્ટિવલમાં ભાગ લેવા અને દસ્તાવેજી ફિલ્મો બનાવવા માટે મુંબઈ જતા. તેમણે સ્વીકાર્યું કે તેઓ પ્રયોગ કરી રહ્યા હતા, પરંતુ તેઓ તેનાથી ખુશ ન હતા, ફસાયેલા અને ગુસ્સે ભરાયેલા અનુભવતા હતા.

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