આજથી રાજ્યભરમાં ટ્રાફિક પોલીસની હેલ્મેટ ડ્રાઈવ

અમદાવાદ: 1લી મે ગુજરાતના સ્થાપના દિવસથી જ ટ્રાફિક પોલીસ પણ ફરી એક્શનમાં આવી છે. ગાંધીનગર, રાજકોટ, અમદાવાદ, વડોદરા સહિત સમગ્ર રાજ્યમાં આજથી સઘન હેલ્મેટ ડ્રાઇવ શરૂ કરવામાં આવી છે. ચૂંટણીની કામગીરીમાં વ્યસ્ત હોવાને કારણે છેલ્લા એકાદ મહિનાથી ટ્રાફિકના નિયમો બાબતે જે શિથિલતા જોવા મળતી હતી, તેનો અંત આવ્યો છે.
સરકારી કચેરીઓના દરવાજે જ ‘સપાટો’
આ વખતે પોલીસની રણનીતિમાં મોટો ફેરફાર જોવા મળ્યો છે. સામાન્ય રીતે જાહેર રસ્તાઓ પર ઊભી રહેતી પોલીસ આજે સરકારી કચેરીઓના પ્રવેશદ્વાર પર જ ગોઠવાઈ ગઈ હતી. પોલીસનું માનવું છે કે જનતાને નિયમો શીખવતા પહેલા સરકારી કર્મચારીઓએ આદર્શ પૂરો પાડવો જોઈએ. જોકે, આ કડક અમલવારીને કારણે આજે અનેક સ્થળોએ પોલીસ અને સરકારી કર્મચારીઓ વચ્ચે તીખી તકરારના દૃશ્યો સર્જાયા હતા.
રાજકોટમાં હેલ્મેટ ડ્રાઇવનો પ્રારંભ
રાજકોટ શહેરમાં આજથી ટ્રાફિક પોલીસ દ્વારા હેલ્મેટ ડ્રાઇવ શરૂ કરવામાં આવી છે. હેલ્મેટ ન પહેરતા વાહનચાલકો સામે કડક કાર્યવાહી કરવામાં આવી રહી છે. જેમાં દંડ વસૂલાત અને નિયમોનું પાલન કરાવવા માટે ખાસ ચેકિંગ હાથ ધરાયું છે. ટ્રાફિક પોલીસનો ઉદ્દેશ માર્ગ અકસ્માતોમાં ઈજા અને મૃત્યુના પ્રમાણમાં ઘટાડો લાવવાનો છે. પરંતુ ઉનાળાની ગરમી વચ્ચે હેલ્મેટ ફરજિયાત બનાવવાના નિર્ણયને કારણે લોકોમાં અસંતોષ જોવા મળી રહ્યો છે.
વડોદરામાં ફરજિયાત હેલ્મેટ અમલવારી
વડોદરામાં ખાસ કરીને સરકારી કચેરીઓ બહાર ચેકિંગ શરૂ કરવામાં આવ્યું. જેમાં કલેક્ટર કચેરી, પોલીસ ભવન અને કોઠી કચેરી ખાતે હેલ્મેટ વિના આવતા લોકો પર નજર રાખવામાં આવી રહી છે. હેલ્મેટ વગર આવતા કર્મચારીઓ અને નાગરિકોને મેમો આપવામાં આવી રહ્યો છે.
ગાંધીનગર સુધી રિપોર્ટિંગ
દરેક શહેરના પોલીસ કમિશનરો અને રેન્જ વડાઓએ દરરોજ સવારે 8 વાગ્યે ઈ-મેલ દ્વારા ગાંધીનગર મુખ્ય કચેરીને રિપોર્ટ મોકલવો પડશે. આ રિપોર્ટમાં કેટલા સામાન્ય નાગરિકો અને કેટલા સરકારી કર્મચારીઓ દંડાયા તેની અલગથી વિગત આપવી પડશે.
સુરત મોડલ હવે આખા રાજ્યમાં
સુરત શહેરમાં હેલ્મેટના નિયમોનું જે પ્રકારે કડક પાલન કરવામાં આવ્યું છે, તેને સફળ ગણીને હવે અમદાવાદ, રાજકોટ અને વડોદરા જેવા મહાનગરોમાં પણ તે જ શિસ્ત લાગુ કરવાનો લક્ષ્યાંક છે. પોલીસનું કહેવું છે કે આ ઝુંબેશનો હેતુ દંડની આવક વધારવાનો નથી, પરંતુ માર્ગ અકસ્માતોમાં થતા મૃત્યુના આંકડા ઘટાડવાનો અને લોકોની સુરક્ષા સુનિશ્ચિત કરવાનો છે.