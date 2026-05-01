EDએ ઇકબાલ મિર્ચીની 700 કરોડ રૂપિયાની સંપત્તિ કરી જપ્ત

નવી દિલ્હીઃ અંડરવર્લ્ડ કનેક્શન અને મની લોન્ડરિંગના મોટા કેસમાં EDએ દાઉદ ઇબ્રાહિમની નજીકના સહયોગી ઇકબાલ મિર્ચીની આશરે રૂ. 700 કરોડની સંપત્તિ જપ્ત કરી છે. EDના જણાવ્યાનુસાર આ સંપત્તિઓ ભારતથી લઈને દુબઈ સુધી ફેલાયેલી છે અને તેને ગેરકાયદે કમાણીથી ખરીદવામાં આવી હતી. તપાસમાં જાણવા મળ્યું છે કે મુંબઈના વર્લી વિસ્તારમાં ડો. એન્ની બેસન્ટ રોડ પર આવેલી ત્રણ મોટી જમીનો—રાબિયા મેન્શન, મરિયમ લોજ અને સી વ્યુ—પણ આ એટેચમેન્ટમાં સામેલ છે.
આ પ્રોપર્ટીઓનું કુલ વિસ્તાર અંદાજે 4970 ચોરસ મીટર છે. આ ઉપરાંત દુબઈમાં હોટેલ મિડવેસ્ટ એપાર્ટમેન્ટ તેમ જ કોર્પોરેટ બે અને DEC ટાવર્સમાં આવેલી લગભગ 14 રિયલ એસ્ટેટ યુનિટ્સ પણ EDના નિશાને આવી છે.
આ સંપત્તિઓ સીધા ઇકબાલ મિર્ચીને નામે નહોતી
EDનું કહેવું છે કે આ સંપત્તિઓ સીધા મિર્ચીને નામે રાખવામાં આવી નહોતી, પરંતુ ટ્રસ્ટ અને પરિવારના સભ્યોને નામે છુપાવવામાં આવી હતી, તેમાં મોહમ્મદ યુસુફ ટ્રસ્ટ ઉપરાંત આસિફ ઇકબાલ મેમન, જુનૈદ ઇકબાલ મેમન અને હાજરા ઇકબાલ મેમનના નામનો સમાવેશ થાય છે. ED મુજબ આ બધાને ફક્ત ‘ફ્રન્ટ’ તરીકે ઉપયોગમાં લેવામાં આવ્યા હતા, જેથી વાસ્તવિક માલિકી છુપાવી શકાય.
પૈસા છુપાવવા અને કાયદેસર બતાવવાનો ગોઠવણભર્યો ખેલ
EDએ પોતાની રિપોર્ટમાં સ્પષ્ટ કર્યું છે કે આ આખું પ્રોપર્ટી નેટવર્ક ગેરકાયદે પ્રવૃત્તિઓથી કમાયેલા પૈસાને ઠેકાણે લગાડવાનો માધ્યમ હતું. EDના કહેવા મુજબ મિર્ચી પરિવારએ આયોજનબદ્ધ રીતે પૈસા છુપાવ્યા, ફેરવ્યા અને કાયદેસર દેખાડવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો.
ગેરકાયદે કમાણીનો મોટો હિસ્સો વિદેશમાં મોકલાયો
તપાસમાં એ પણ સામે આવ્યું છે કે ગુનાહિત પ્રવૃત્તિઓમાંથી કમાયેલા પૈસાનો મોટો હિસ્સો વિદેશમાં મોકલવામાં આવ્યો હતો, જેને કારણે તેને જપ્ત કરવું મુશ્કેલ બન્યું છે. EDનું કહેવું છે કે આ તમામ સંપત્તિઓ PMLA હેઠળ પ્રોસીડ્સ ઓફ ક્રાઇમ તરીકે આવે છે અને FEO (ફ્યુજિટિવ ઇકોનોમિક ઓફેન્ડર્સ એક્ટ) હેઠળ તેને જપ્ત કરી શકાય છે.