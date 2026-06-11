ટીએમસીમાં ભંગાણની સ્થિતિ વચ્ચે શત્રુઘ્ન સિન્હા કોની સાથે?

ટીએમસીમાં આંતરિક વિભાજનની અફવાઓ વચ્ચે સાંસદ શત્રુઘ્ન સિંહાએ મમતા બેનર્જી પ્રત્યેની તેમની નિષ્ઠાનો પુનરોચ્ચાર કર્યો છે. તેમણે કહ્યું કે તેમણે મુશ્કેલ સમયમાં તેમણે સાથ આપ્યો હતો, અને હવે પાર્ટી અને તેના નેતૃત્વ સાથે મજબૂત રીતે ઊભા રહેવાની તેમની ફરજ છે.
તૃણમૂલ કોંગ્રેસ (TMC) માં ભાગલા પડવાની અફવાઓ વચ્ચે પાર્ટીના સાંસદ શત્રુઘ્ન સિંહાએ એક મહત્વપૂર્ણ નિવેદન આપ્યું છે. તેમણે સ્પષ્ટપણે કહ્યું છે કે તેઓ મમતા બેનર્જી અને TMC સાથે મજબૂત રીતે ઉભા રહેશે. સમાચાર એજન્સી PTI સાથે વાત કરતા સિંહાએ કહ્યું કે મમતા બેનર્જી અને પાર્ટીને ટેકો આપવો એ તેમનું કર્તવ્ય છે.
શત્રુઘ્ન સિંહાએ શું કહ્યું?
શત્રુઘ્ન સિંહાએ સૌપ્રથમ આસનસોલ અને પશ્ચિમ બંગાળના લોકોનો આભાર માન્યો. તેમણે કહ્યું કે ત્યાંના લોકોએ તેમને અપાર પ્રેમ અને ટેકો આપ્યો છે. તેમણે જણાવ્યું કે તેઓ મમતા બેનર્જીના આમંત્રણ અને નિર્દેશન પર આસનસોલ આવ્યા હતા. તેમણે ત્યાંની પહેલી પેટાચૂંટણી રેકોર્ડ માર્જિનથી જીતી હતી. ત્યારબાદ તેઓ બીજી વખત એટલા જ માર્જિનથી જીત્યા. સિંહાએ કહ્યું કે તેઓ બંગાળના તમામ લોકો માટે કામ કરે છે, પછી ભલે તેમનો પક્ષ કોઈ પણ હોય.
પીએમ મોદીના વખાણમાં બિહારી બાબુએ શું કહ્યું?
પીટીઆઈ પર આ નિવેદનના થોડા સમય પહેલા બિહારી બાબુ તરીકે જાણીતા સિન્હાએ પણ તેમના એક્સ હેન્ડલ પર એક રસપ્રદ સોશિયલ મીડિયા પોસ્ટ કરી હતી. તેમણે આ પોસ્ટમાં વડા પ્રધાન મોદી સાથેના ફોટા શેર કર્યા હતા. વડા પ્રધાન મોદીને 12 વર્ષ કાર્યકાળ પૂર્ણ કરવા બદલ અભિનંદન આપતા સિંહાએ લખ્યું, “આપણા મિત્ર અને માનનીય વડા પ્રધાન, જેઓ સમાજ અને રાષ્ટ્રને સાચી રમતગમતથી માર્ગદર્શન આપી રહ્યા છે, તેમને 12 વર્ષ કાર્યકાળ પૂર્ણ કરવા બદલ હાર્દિક અભિનંદન. આ કદાચ અત્યાર સુધીનો સૌથી લાંબો કાર્યકાળ છે. હું તમને તેજસ્વી, સ્વસ્થ અને સમૃદ્ધ જીવનની શુભેચ્છા પાઠવું છું. જય હિંદ!”
કોના કહેવા પર તેમણે ચૂંટણી લડી હતી?
પીટીઆઈ સાથેની એક મુલાકાત દરમિયાન પોતાના ભૂતકાળના દિવસોને યાદ કરતા સિંહાએ કહ્યું કે પટણાથી 2019ની ચૂંટણી હાર્યા બાદ, તેઓ મુશ્કેલ સમયમાંથી પસાર થઈ રહ્યા હતા. તે સમયે ખૂબ ઓછા લોકો તેમની સાથે ઉભા હતા. મમતા બેનર્જી તેમને ટેકો આપનારા થોડા લોકોમાંના એક હતા. મમતા બેનર્જી ઇચ્છતા હતા કે તેઓ વિરામ વિના સંસદમાં રહે. તેમના કહેવા પર તેમણે આસનસોલ ચૂંટણી લડી અને જીત મેળવી.
શત્રુઘ્ન સિંહાએ અફવાઓ વિશે શું કહ્યું?
છેલ્લા કેટલાક દિવસોથી સિંહા વિશે વિવિધ અફવાઓ ફેલાઈ રહી છે. કેટલાક લોકો કહી રહ્યા છે કે તેઓ બળવાખોર જૂથમાં જોડાયા છે. સિંહાએ આનો જવાબ આપતા કહ્યું કે તેઓ સ્વભાવે સ્પષ્ટવક્તા છે અને હંમેશા સત્ય બોલે છે. તેમણે કહ્યું, “જો સત્ય બોલવું બળવો છે, તો હું બળવાખોર છું.” પરંતુ તેમણે સ્પષ્ટ કર્યું કે તેઓ આ મુશ્કેલ સમયમાં મમતા બેનર્જીને છોડી શકતા નથી.
મમતાજીએ તેમના ખરાબ સમયમાં તેમનો સાથ આપ્યો હતો…
સિંહાએ કહ્યું કે તેઓ બે વાર ટીએમસીના ચૂંટણી ચિહ્ન પર જીત્યા છે. તેથી, મમતાજી અને પાર્ટી સાથે ઉભા રહેવાની તેમની જવાબદારી છે. તેમનો સિદ્ધાંત ખૂબ જ સ્પષ્ટ છે: કારણ કે મમતાજીએ તેમના ખરાબ સમયમાં તેમનો સાથ આપ્યો હતો, તેથી હવે આ સમયમાં તેમની સાથે ઉભા રહેવાની તેમની ફરજ છે. તેઓ તેમની જવાબદારીઓ સમજે છે અને તેમને નિભાવતા રહેશે.