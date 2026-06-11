વનડે વર્લ્ડ કપ 2027 ની તારીખો આવી સામે

ક્રિકેટ જગતના સૌથી પ્રતિષ્ઠિત અને રોમાંચક ટૂર્નામેન્ટ ‘આઈસીસી મેન્સ વનડે વર્લ્ડ કપ 2027’ (ICC ODI World Cup 2027) ને લઈને એક બહુ જ મોટું અપડેટ સામે આવ્યું છે. દક્ષિણ આફ્રિકા, ઝિમ્બાબ્વે અને નામીબિયાની સંયુક્ત યજમાનીમાં યોજાનારા આ મેગા ટૂર્નામેન્ટની શરૂઆત 4 ઓક્ટોબરથી થઈ શકે છે અને આ મહાકુંભ 21 નવેમ્બર સુધી ચાલશે. રમત જગતની પ્રતિષ્ઠિત વેબસાઈટ ઈએસપીએન ક્રિકઇન્ફો (ESPNcricinfo) ના અહેવાલ અનુસાર, મે મહિનામાં ભારતના અમદાવાદ શહેરમાં યોજાયેલી આઈસીસી (ICC) ની બોર્ડ મીટિંગ દરમિયાન આ તારીખો પર સત્તાવાર સહમતિ બની ગઈ છે. આ અંગેની વધુ ઝીણવટભરી બાબતો પર જુલાઈમાં યોજાનારી વાર્ષિક સામાન્ય બેઠક (AGM) માં વિગતવાર ચર્ચા કરવામાં આવશે.
દક્ષિણ આફ્રિકાના 8 મેદાનો પર રમાશે મોટાભાગની મેચો
વર્લ્ડ કપ 2027 ના રોડમેપ અનુસાર, ટૂર્નામેન્ટની કુલ 54 મેચોમાંથી મોટાભાગની મેચો દક્ષિણ આફ્રિકામાં જ રમાવાની છે. આઈસીસીના આયોજન પ્રમાણે 54 માંથી 41 મેચો સાઉથ આફ્રિકાના 8 અલગ-અલગ આધુનિક મેદાનો પર રમાશે. જ્યારે યજમાન ઝિમ્બાબ્વેમાં 8 થી 10 મેચો અને નામીબિયામાં 3 મેચો રમાય તેવી સંભાવના છે.
શરૂઆતમાં ઝિમ્બાબ્વેના માત્ર 2 મેદાનોનો જ ઉપયોગ કરવાની ચર્ચા હતી, પરંતુ આ વર્ષના અંત સુધીમાં વિક્ટોરિયા ફોલ્સ (Victoria Falls) ખાતે બની રહેલું નવું આંતરરાષ્ટ્રીય સ્ટેડિયમ સંપૂર્ણ તૈયાર થઈ જશે, જેના કારણે હવે ઝિમ્બાબ્વેના 3 મેદાનોનો ઉપયોગ કરવામાં આવશે. આ નવા સ્ટેડિયમને સત્તાવાર આંતરરાષ્ટ્રીય માન્યતા અપાવવા માટે ટૂંક સમયમાં જ સાઉથ આફ્રિકાની ટીમ ઝિમ્બાબ્વેનો પ્રવાસ ખેડી શકે છે.
14 ટીમોની ધમાકેદાર વાપસી અને નવું ફોર્મેટ
વર્ષ 2003 ના ઐતિહાસિક વર્લ્ડ કપ પછી આ પહેલીવાર બનશે જ્યારે દક્ષિણ આફ્રિકામાં વનડે વર્લ્ડ કપનું આયોજન થઈ રહ્યું છે. જો કે આ સમયગાળા દરમિયાન ત્યાં 2007 માં પુરુષ ટી20 વર્લ્ડ કપ, 2009 માં ચેમ્પિયન્સ ટ્રોફી અને 2023 માં મહિલા ટી20 વર્લ્ડ કપ સફળતાપૂર્વક રમાઈ ચૂક્યા છે.
સૌથી મહત્વની બાબત એ છે કે છેલ્લા બે વર્લ્ડ કપ (2019 અને 2023) માં માત્ર 10 ટીમો જ રમી હતી, પરંતુ વર્ષ 2027 માં આ ટૂર્નામેન્ટ 14 ટીમોના જૂના અને લોકપ્રિય ફોર્મેટ સાથે વાપસી કરી રહ્યું છે. તમામ 14 ટીમોને 7-7 ના બે અલગ-અલગ ગ્રુપમાં વહેંચવામાં આવશે. બંને ગ્રુપમાંથી ટોપ-3 (પ્રથમ ત્રણ) ટીમો સુપર સિક્સ (Super Six) રાઉન્ડમાં જગ્યા બનાવશે. યજમાન હોવાના નાતે દક્ષિણ આફ્રિકા અને ઝિમ્બાબ્વે પહેલાથી જ ટૂર્નામેન્ટ માટે ડાયરેક્ટ ક્વોલિફાય થઈ ચૂક્યા છે, જ્યારે નામીબિયાએ ક્વોલિફિકેશન પ્રક્રિયામાંથી પસાર થવું પડશે.
ફ્યુચર ટૂર્સ પ્રોગ્રામ (FTP) નો પ્રથમ મોટો ઇવેન્ટ
વર્ષ 2027 નો આ વનડે વર્લ્ડ કપ વર્ષ 2027-2031 ના આઈસીસીના ફ્યુચર ટૂર્સ પ્રોગ્રામ (FTP) હેઠળની પ્રથમ મોટી વૈશ્વિક ઈવેન્ટ હશે. આ નિયમ અંતર્ગત બે દેશો વચ્ચેના દ્વિપક્ષીય આંતરરાષ્ટ્રીય કરારો નક્કી થાય છે, જેને આ વર્ષના અંતમાં હોંગકોંગ ખાતે યોજાનારી આઈસીસીની બેઠકોમાં આખરી ઓપ આપવામાં આવશે.
હાલમાં એફટીપી (FTP) ના નિર્માણમાં મુખ્ય અડચણ આઈસીસી વર્લ્ડ ટેસ્ટ ચેમ્પિયનશિપ (WTC) ના માળખા અને તેના સંભવિત વિસ્તરણને લઈને આવી રહી છે. આઈસીસી હાલમાં એ વાત પર અંતિમ નિર્ણય લેવાની તૈયારીમાં છે કે શું ટેસ્ટ ક્રિકેટ રમતા તમામ 12 પૂર્ણ સભ્યોને (હાલમાં ઝિમ્બાબ્વે, આયર્લેન્ડ અને અફઘાનિસ્તાન ડબલ્યુટીસીમાં સામેલ નથી) આ ચેમ્પિયનશિપમાં સામેલ કરવા જોઈએ કે નહીં. જુલાઈમાં યોજાનારી વાર્ષિક સામાન્ય બેઠકમાં આ અંગે અંતિમ નિર્ણય લેવાયા બાદ, પૂર્ણ એફટીપી સેડ્યુલ જાહેર કરવામાં આવશે.