બ્રહ્મોસની વિસ્તૃત રેન્જનું પરીક્ષણ સફળ

ભારત સતત પોતાની સૈન્ય તાકાત વધારી રહ્યું છે. ચીન અને પાકિસ્તાનને વધુ મજબૂતાઈથી પાઠ ભણાવવા માટે ભારત પોતાની મિસાઈલ ક્ષમતાને સુધારવામાં લાગેલું છે. આ એપિસોડમાં, ભારતીય વાયુસેનાએ બ્રહ્મોસ એર-લોન્ચ્ડ મિસાઈલની વિસ્તૃત રેન્જનું સફળ પરીક્ષણ કર્યું છે. મિસાઈલે બંગાળની ખાડીમાં Su-30 MKI એરક્રાફ્ટથી લક્ષ્યને ચોકસાઈપૂર્વક પ્રહાર કરીને મિશનના ઉદ્દેશ્યો હાંસલ કર્યા. સુખોઈ એરક્રાફ્ટથી પ્રક્ષેપણ યોજના મુજબ થયું અને મિસાઈલ સીધા જ બંગાળની ખાડીના પ્રદેશમાં લક્ષ્ય પર અથડાઈ.

બ્રહ્મોસ મિસાઈલ વિસ્તૃત રેન્જનું સફળ પરીક્ષણ

સુખોઈ-30 MKI એરક્રાફ્ટના બહેતર પ્રદર્શનની સાથે હવાથી પ્રક્ષેપિત બ્રહ્મોસ મિસાઈલની વિસ્તૃત શ્રેણીની ક્ષમતા ભારતીય વાયુસેનાને વ્યૂહાત્મક ધાર આપશે. અગાઉ, 29 નવેમ્બરના રોજ, ભારતીય સેનાના પશ્ચિમી કમાન્ડે સપાટીથી સપાટી પર બ્રહ્મોસ સુપરસોનિક ક્રુઝ મિસાઇલનું પરીક્ષણ કર્યું હતું. આ પરીક્ષણ ભારતીય સેનાના આંદામાન-નિકોબાર ટાપુ કમાન્ડ દ્વારા કરવામાં આવ્યું હતું.

બ્રહ્મોસ નામ કેવી રીતે પડ્યું?

બ્રહ્મોસને ભારતના સંરક્ષણ સંશોધન અને વિકાસ સંગઠન (DRDO) અને રશિયાના ફેડરલ સ્ટેટ યુનિટરી એન્ટરપ્રાઇઝ NPOM વચ્ચેના સંયુક્ત કરાર હેઠળ વિકસાવવામાં આવ્યું છે. બ્રહ્મોસ મધ્યમ રેન્જની સ્ટીલ્થ રેમજેટ સુપરસોનિક ક્રુઝ મિસાઈલ છે. આ મિસાઈલને જહાજ, સબમરીન, એરક્રાફ્ટ કે જમીન પરથી લોન્ચ કરી શકાય છે. આ મિસાઈલનું નામ બે નદીઓ, ભારતની બ્રહ્મપુત્રા અને રશિયાની મોસ્કવા નદીના નામ પરથી રાખવામાં આવ્યું છે. એવું માનવામાં આવે છે કે તે એન્ટી શિપ ક્રૂઝ મિસાઈલ તરીકે વિશ્વની સૌથી ઝડપી છે.

Indian Air Force on Wednesday successfully test-fired the extended range version of the BrahMos Air-launched missile, which can hit targets at a range of about 400 km: Defence officials pic.twitter.com/kHZWlCQWBT

— ANI (@ANI) December 29, 2022