રાહુલ ગાંધીની રાજા-મહારાજા પર ટિપ્પણી, PM મોદીએ કર્યા પ્રહાર

વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ આજે કર્ણાટકના બેલાગવીમાં ચૂંટણી રેલીને સંબોધિત કરતા રાહુલ ગાંધી પર સીધો પ્રહાર કર્યો હતો. તેમણે કહ્યું કે કોંગ્રેસના રાજકુમારને આપણા રાજા-મહારાજાઓનું યોગદાન યાદ નથી. તેઓ વોટબેંકની રાજનીતિ ખાતર રાજા-મહારાજાઓ સામે બોલવાની હિંમત કરે છે જ્યારે નવાબો, બાદશાહો અને સુલતાનો સામે એક શબ્દ પણ બોલવાની તાકાત નથી.

Congress has made Karnataka its ‘ATM’. In such a short time, it has emptied the government treasury of the state.

Looting India has been the only goal of Congress.

માત્ર તુષ્ટીકરણ માટે વિવાદીત ટીપ્પણી કરે છે

પીએમ મોદીએ વધુમાં જણાવ્યું હતું કે, “કોંગ્રેસના રાજકુમાર કહે છે કે ભારતના રાજા મહારાજા જુલમી હતા, તેઓ ગરીબોની જમીન છીનવી લેતા હતા… કોંગ્રેસના રાજકુમારે છત્રપતિ શિવાજી મહારાજ, રાણી ચિનમ્માનું અપમાન કર્યું છે. .. કોંગ્રેસ કે શહજાદાનું નિવેદન વોટ બેંકની રાજનીતિ રમવા માટે ઇરાદાપૂર્વકનું તુષ્ટિકરણ નિવેદન છે. કોંગ્રેસ સરકાર તુષ્ટિકરણને પ્રાથમિકતા આપે છે, તેમના માટે નેહા જેવી દીકરીઓના જીવનની કોઈ કિંમત નથી. તેમને માત્ર પોતાની વોટ બેંકની ચિંતા છે. જ્યારે બેંગલુરુમાં એક કેફેમાં બોમ્બ વિસ્ફોટ થયો ત્યારે કોંગ્રેસે તેને ગંભીરતાથી લીધો ન હતો. એટલું જ નહીં, કોંગ્રેસે PFI ને મત આપ્યો છે… જે આતંકવાદને આશ્રય આપતી દેશ વિરોધી સંસ્થા છે, જેના પર મોદી સરકારે પ્રતિબંધ મૂક્યો છે. કોંગ્રેસ વાયનાડની એક બેઠક જીતવા માટે આવા PFI આતંકવાદી સંગઠનનો બચાવ કરી રહી છે.”

Congress, as part of its shameful appeasement policy, is snatching the rights of SCs, STs and OBCs.

Contrary to what is enshrined in our Constitution, Congress wants to extend reservation based on religion.

Modi guarantees you that he will not allow Congress to do this… pic.twitter.com/JYSb9RkEMB

— BJP (@BJP4India) April 29, 2024