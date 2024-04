કોંગ્રેસે શેર કર્યો અમિત શાહનો ફેક વિડિયો

નવી દિલ્હીઃ દિલ્હી પોલીસના સ્પેશિયલ સેલે માહિતી આપી હતી કે એણે ગૃહપ્રધાન અમિત શાહના એક છેડછાડ કરવામાં આવેલા વિડિયોને શેર કરવા માટે જવાબદાર વ્યક્તિઓની વિરુદ્ધ કેસ નોંધ્યો છે. વાસ્તવમાં એક ફેક વિડિયો અમિત શાહનો વાઇરલ થયો હતો, જેમાં તેઓ અનામતને ખતમ કરવાની વાત કરતા નજરે ચઢી રહ્યા છે. આ વિડિયો તેલંગાણા કોંગ્રેસે પણ શેર કર્યો છે. ભાજપ અને ગૃ મંત્રાલય- બંને એ વિડિયોને ફેક ગણાવ્યો હતો. બંનેની ફરિયાદને આધારે હવે દિલ્હી પોલીસે આ મામલે FIR નોંઘી છે.

FIR સોશિયલ મિડિયા પ્લેટફોર્મ X અને ફેસબુકના કેટલાક હેન્ડલની વિરુદ્ધ કરવામાં આવી છે, જેમણે શાહના નિવેદનોને એડિટ કરીને ખોટા દાવા કર્યો હતો કે ગૃહ મંત્રીએ દેશમાં અનામત ખતમ કરવાનું સૂચન કર્યું હતું. BJP IT સેલના પ્રમુખ અમિત માલવીયે ફરિયાદમાં કહ્યું હતું કે તેલંગાણા કોંગ્રેસ વિંગ અમિત શાહનો એક એડિટેડ વિડિયો વાઇરલ કરી કરી હતી, જે સંપૂર્ણપણે નકલી છે અને એનાથી મોટા પાયે હિંસા થવાની આશંકા છે.

The Congress, which alleges that BJP will remove reservation for SC/ST/OBCs, is actually the only party to have done so, in the case of Jamia Millia Islamia and Aligarh Muslim University. The Congress has also ensured that ‘minority’ institutions, even if state funded, don’t have… pic.twitter.com/ixCJnC5QXa

— Amit Malviya (मोदी का परिवार) (@amitmalviya) April 29, 2024