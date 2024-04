રાહુલ ગાંધીના નેતૃત્વમાં રાજકારણ નવા નીચલા સ્તરેઃ શાહ

નવી દિલ્હીઃ ગૃહપ્રધાન અમિત શાહે પોતાના બનાવટી વિડિયોને લઈને કોંગ્રેસ પર નિશાન સાધતાં કહ્યું હતું કે વિપક્ષે ઘોષણાપત્ર પર ચૂંટણી લડવી જોઈએ ના કે બનાવટી વિડિયો પર. તેમણે કહ્યું હતું કે રાહુલ ગાંધીના નેતૃત્વમાં રાજકારણ નીચલા સ્તરે પહોંચ્યું છે.

તેમણે કહ્યું હતું કે કોંગ્રેસની હતાશા એ સ્તરે પહોંચી ગઈ છે કે તેમને મારા કે અન્ય ભાજપના નેતાઓના બનાવટી વિડિયો ફેલાવ્યા છે. મુખ્ય મંત્રીઓ. પ્રદેશાધ્યક્ષ અને અન્ય લોકોએ પણ એવું કર્યું હતું. આજે કોંગ્રેસ પાર્ટીના એક મુખય નેતા પર ગુનાઇત કેલ ચાલી રહ્યો છે. એ કાર્યવાહી તેમની હતાશા અને નિરાશાનો સંકેત છે, જ્યારથી રાહુલ ગાંધીએ કોંગ્રેસની કમાન સંભાળી છે, રાજકારણનું સ્તર નવા નીચલા સ્તરે ચાલી ગયું છે.

Shame on Congress Party. I strongly condemn Congress for spreading a fake & edited video. Home Minister @AmitShah ji's words have been twisted. Misleading the public is a disservice to democracy. This irresponsible behaviour has the potential to disrupt peace. pic.twitter.com/47seqGvNH2

