વિદેશ મંત્રાલયની પાકિસ્તાનને કડક ચેતવણી

વિદેશ મંત્રાલય દ્વારા બ્રીફિંગમાં ઘણા મહત્વપૂર્ણ મુદ્દાઓનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો હતો અને તેના પર સરકારનું વલણ પણ સ્પષ્ટ કરવામાં આવ્યું હતું. પાકિસ્તાનમાં અલ્પસંખ્યકો પર અત્યાચારથી લઈને ઉઝબેકિસ્તાનમાં કફ સિરપથી થતા મૃત્યુ સુધીની માહિતી મંત્રાલયે આપી છે. આ દરમિયાન વિદેશ મંત્રાલયના પ્રવક્તા અરિંદમ બાગચીએ પાકિસ્તાનને કડક સૂરમાં ચેતવણી આપી હતી કે તેણે પોતાના દેશમાં લઘુમતીઓના હિતોનું ધ્યાન રાખવું જોઈએ અને તેમની સુરક્ષા સુનિશ્ચિત કરવી જોઈએ.

ઉઝબેકિસ્તાનમાં બાળકોના મોત પર ભારતની પ્રતિક્રિયા

ઉઝબેકિસ્તાનમાં ભારતીય કફ સિરપના કારણે થયેલા કથિત મૃત્યુ અંગે વિદેશ મંત્રાલયના પ્રવક્તાએ કહ્યું કે, અમે આ મામલે મીડિયા રિપોર્ટ્સ જોયા છે. ઉઝબેકિસ્તાનની એજન્સીઓ આ મામલાની તપાસ કરી રહી છે, પરંતુ ત્યાંના અમારા દૂતાવાસે તેમની પાસેથી માહિતી માંગી છે. તેમણે વધુમાં જણાવ્યું કે ઉઝબેકિસ્તાન દ્વારા ત્યાં હાજર કંપનીના પ્રતિનિધિઓ સામે ન્યાયિક તપાસ શરૂ કરવામાં આવી છે. અમે આ મામલે જરૂરી કાયદાકીય મદદ આપી રહ્યા છીએ. સ્વાસ્થ્ય મંત્રાલય પણ આની તપાસ કરી રહ્યું છે અને નોઈડામાં તેમના પ્લાન્ટની તપાસ કરવામાં આવી રહી છે.

It's a security issue. Not the right forum to speak on security: MEA spokesperson on the sketch of a Chinese woman released who is wanted for alleged spying on The Dalai Lama pic.twitter.com/DM8ecQAXhV — ANI (@ANI) December 29, 2022

તમને જણાવી દઈએ કે ઉઝબેકિસ્તાનમાં કથિત રીતે મેરિયન બાયોટેક ફાર્મા કંપનીના સીરપને કારણે 18 બાળકોના મોત થયા હતા. ઉઝબેકિસ્તાનના સ્વાસ્થ્ય મંત્રાલયે દાવો કર્યો છે કે આ બાળકોએ નોઈડા સ્થિત મેરિયન બાયોટેકમાં બનાવેલ કફ સિરપ ‘Doc-1 Max’ નું સેવન કર્યું હતું. હાલમાં બંને દેશોની સરકારો આ મામલે તપાસ અને પૂછપરછ કરી રહી છે.

A press release has been issued by the Health ministry. We understand that legal action has been initiated. We are extending consular assistance to concerned individuals: MEA on Uzbekistan's claim of 18 child deaths after allegedly consuming Indian-made syrup pic.twitter.com/SpaqU0FX7w — ANI (@ANI) December 29, 2022

રશિયન પ્રવાસીઓના મૃત્યુની તપાસ

ઓડિશામાં બે રશિયન પ્રવાસીઓના રહસ્યમય મૃત્યુ અંગે વિદેશ મંત્રાલયના પ્રવક્તાની પણ પૂછપરછ કરવામાં આવી હતી. જેના જવાબમાં તેણે કહ્યું કે, અમે આ ઘટનાથી વાકેફ છીએ અને હાલમાં ઓડિશા પોલીસ આ મામલે તપાસ કરી રહી છે. અમારા કાયદા હેઠળ ઘટનાની તપાસ કરવામાં આવી રહી છે.

Russian tourists' death case | "We are aware of it and Odisha Police are investigating it as per our laws," says MEA spokesperson Arindam Bagchi pic.twitter.com/tmCweRAe4m — ANI (@ANI) December 29, 2022

પાકિસ્તાનને કડક ચેતવણી

પાકિસ્તાનનો ઉલ્લેખ કરતા MEA પ્રવક્તાએ કહ્યું કે અમે પહેલા પણ કહેતા આવ્યા છીએ કે પાકિસ્તાને લઘુમતીઓનું ધ્યાન રાખવું જોઈએ અને સુરક્ષા સુનિશ્ચિત કરવી જોઈએ. પ્રવક્તાએ કહ્યું કે અમે પાકિસ્તાનમાં અમારી રાજદ્વારી સુરક્ષા માટે જરૂરી પગલાં લેતા રહીએ છીએ, પરંતુ જાહેરમાં તેની ચર્ચા કરી શકતા નથી. સ્પષ્ટ છે કે અમે આતંકવાદના વિરોધમાં છીએ. તેઓ જ્યાં પણ હોય. બીજી તરફ, કતારમાં ફસાયેલા ભારતીયો અને ભૂતપૂર્વ મરીન વિશે તેમણે કહ્યું કે, આજે ભારતના રાજદ્વારી પ્રતિનિધિઓને બીજા કોન્સ્યુલરનો સંપર્ક કરવાનો મોકો મળ્યો. અમે તેને શક્ય તેટલી વહેલી તકે પરત લાવવાનો સતત પ્રયાસ કરી રહ્યા છીએ.

We don't have any specific details on this report. Pakistan is responsible for the safety & security of minorities in their country: MEA spokesperson Arindam Bagchi on Hindu woman murdered in Pakistan pic.twitter.com/QNjoK6kqs3 — ANI (@ANI) December 29, 2022

પ્રેસ કોન્ફરન્સ દરમિયાન કોરોનાનો ઉલ્લેખ કરતા અરિંદમ બાગચીએ કહ્યું કે, ચીન સહિત અન્ય દેશોમાં જ્યાં કોરોનાના કેસ વધ્યા છે, અમે સ્થાનિક હેલ્થ પ્રોટોકોલનું પાલન કરવાની વિનંતી કરી છે. રાજદ્વારી મિશનમાં કોરોના સંક્રમણના કેટલાક કેસો સામે આવ્યા છે. પરંતુ અમે આનાથી વધુ કંઈ કહેવા માંગતા નથી.

We expect our missions in China, Japan and South Korea to follow Covid health protocols & local regulations: Arindam Bagchi, Spokesperson, Ministry of External Affairs pic.twitter.com/yHenhrHyIR — ANI (@ANI) December 29, 2022

નેપાળમાં નવી સરકારની રચના અંગે વિદેશ મંત્રાલયના પ્રવક્તાએ કહ્યું કે અમે નેપાળ અને ભારત વચ્ચેના ખૂબ જ નજીકના સંબંધોને જાળવી રાખવા માટે કામ કરવાનું ચાલુ રાખીશું. આ દરમિયાન દલાઈ લામાની સુરક્ષાને લઈને પણ સવાલ ઉઠાવવામાં આવ્યો હતો, જેના જવાબમાં બાગચીએ કહ્યું કે, અમે દલાઈ લામાની ઓફિસ સાથે સંપર્કમાં રહીએ છીએ. પરંતુ આ મામલો સુરક્ષા સાથે જોડાયેલો છે. અમે આ મામલે જાહેરમાં કંઈપણ કહેવા માંગતા નથી.