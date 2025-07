ENG vs IND : શુભમન ગિલની બેવડી સદી, સચિન-કોહલીના રેકોર્ડ તોડ્યા

બર્મિંગહામમાં ચાલી રહેલી એન્ડરસન-તેંડુલકર ટ્રોફીની બીજી ટેસ્ટ મેચનો બીજો દિવસ સંપૂર્ણપણે શુભમન ગિલના નામે રહ્યો, જેણે એક પછી એક રેકોર્ડ તોડ્યા અને મહાન રેકોર્ડ બનાવ્યા. આ દરમિયાન, તે સેના દેશોમાં ભારત માટે સૌથી મોટી ઇનિંગ રમનાર બેટ્સમેન પણ બન્યો.

આ ઉપરાંત, તે ભારત માટે સૌથી મોટી ઇનિંગ રમનાર કેપ્ટન પણ બન્યો. આ રીતે, તેણે સચિન તેંડુલકર અને વિરાટ કોહલીના મહાન રેકોર્ડ એક જ ઇનિંગમાં તોડી નાખ્યા. એટલું જ નહીં, તે ભારતનો પહેલો બેટ્સમેન છે જેણે ફક્ત ઇંગ્લેન્ડમાં જ નહીં પરંતુ ઓસ્ટ્રેલિયા, દક્ષિણ આફ્રિકા અને ન્યુઝીલેન્ડમાં પણ 250 થી વધુ રન બનાવ્યા છે. બીજો કોઈ ભારતીય આ કરી શક્યો નથી. સચિન તેંડુલકર જેવા મહાન ખેલાડીઓને પણ પાછળ છોડી દેવામાં આવ્યા છે.

Leading from the front 🫡 First Indian Captain to register a double-century in Test cricket in England 👏👏 Updates ▶️ https://t.co/Oxhg97g4BF#ENGvIND | @ShubmanGill pic.twitter.com/Pm7pq7GRA9 — BCCI (@BCCI) July 3, 2025

શુભમન ગિલ સેના દેશો (દક્ષિણ આફ્રિકા, ઇંગ્લેન્ડ, ન્યુઝીલેન્ડ અને ઓસ્ટ્રેલિયા) માં સૌથી મોટી ઇનિંગ રમનાર ભારતીય બેટ્સમેન બન્યો છે. તેણે ક્રિકેટના ભગવાન તરીકે જાણીતા સચિન તેંડુલકર, ભારતની ટેસ્ટની દિવાલ તરીકે જાણીતા રાહુલ દ્રવિડ અને લિટલ માસ્ટર સુનીલ ગાવસ્કરને પાછળ છોડી દીધા છે. સચિન તેંડુલકરે 2004માં સિડનીમાં અણનમ 241 રન બનાવ્યા હતા, જ્યારે દ્રવિડે 2003માં એડિલેડમાં 233 રન બનાવ્યા હતા. તે જ સમયે, સુનીલ ગાવસ્કરે 1979માં ઓવલમાં 221 રન બનાવ્યા હતા. આ રીતે, શુભમન ગિલે 242મો રન બનાવતાની સાથે જ, તેણે આ મહાન ક્રિકેટરોને પાછળ છોડી દીધા.

સેના દેશોમાં ટેસ્ટમાં ભારતીય બેટ્સમેનોનો શ્રેષ્ઠ સ્કોર

255* રન – શુભમન ગિલ

241 રન – સચિન તેંડુલકર

233 રન – રાહુલ દ્રવિડ

221 રન – સુનીલ ગાવસ્કર

કેપ્ટન તરીકે સૌથી મોટી ઇનિંગ્સ રમવાનો રેકોર્ડ અત્યાર સુધી વિરાટ કોહલીના નામે નોંધાયેલો હતો, પરંતુ શુભમન ગિલે તેને પણ છીનવી લીધો. શુભમન ગિલ હવે એવો બેટ્સમેન છે જેણે ટેસ્ટમાં કેપ્ટન તરીકે ભારત માટે સૌથી મોટી ઇનિંગ્સ રમી છે. વિરાટ કોહલીએ 2019 માં પુણેમાં દક્ષિણ આફ્રિકા સામે 254 રન બનાવ્યા હતા, પરંતુ ગિલે સમાચાર લખ્યા સુધી 255 થી વધુ રન બનાવ્યા છે. વિરાટ કોહલી પણ ત્રીજા નંબરે છે, જેમણે 2017 માં શ્રીલંકા સામે 243 રન બનાવ્યા હતા.

Leading from the front 🫡 First Indian Captain to register a double-century in Test cricket in England 👏👏 Updates ▶️ https://t.co/Oxhg97g4BF#ENGvIND | @ShubmanGill pic.twitter.com/Pm7pq7GRA9 — BCCI (@BCCI) July 3, 2025

ટેસ્ટમાં કેપ્ટન તરીકે સૌથી વધુ રન

255* રન – શુભમન ગિલ

254 રન – વિરાટ કોહલી

243 રન – વિરાટ કોહલી

આ શ્રેણી પહેલા, ભારતની ટેસ્ટ ટીમના કેપ્ટન બનેલા શુભમન ગિલે 348 બોલમાં 29 ચોગ્ગા અને 3 છગ્ગાની મદદથી 250 રનનો પર્વત જેવો વ્યક્તિગત સ્કોર બનાવ્યો હતો. તેનો સ્ટ્રાઇક રેટ 71.84 થઈ ગયો છે, બેવડી સદી પછી તે ખૂબ જ ઝડપી ગતિએ રન બનાવી રહ્યો છે. આજની રમતમાં, ફક્ત એક જ વિકેટ પડી છે, રવિન્દ્ર જાડેજાની, જે સદી ચૂકી ગયો. તેના પછી વોશિંગ્ટન સુંદર આવ્યો અને તેણે કેપ્ટનને સારો સાથ આપ્યો.