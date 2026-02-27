 ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચે સેમી ફાઇનલ મેચ થવાની શક્યતા

નવી દિલ્હીઃ T20 વર્લ્ડ કપ 2026ના સુપર-8માં સેમિ ફાઇનલની રેસ રોમાંચક બની ગઈ છે. સુપર-8ના ગ્રુપ-1માં દક્ષિણ આફ્રિકાએ ગુરુવારે (26 ફેબ્રુઆરી) વેસ્ટ ઇન્ડિઝને હરાવ્યું અને દિવસના બીજા મેચમાં ભારતે ઝિમ્બાબ્વેને પરાજિત કર્યું. આ પરિણામથી દક્ષિણ આફ્રિકાની સેમી ફાઇનલમાં જગ્યા પાકી થઈ ગઈ છે. ભારતનો રસ્તો પણ સરળ બન્યો છે. હવે તેને સેમી ફાઇનલમાં પહોંચવા માટે પહેલી માર્ચે વેસ્ટ ઇન્ડિઝને હરાવવું પડશે. આ મેચ જે ટીમ જીતશે તે સેમી ફાઇનલમાં પ્રવેશ કરશે.
હાલમાં ગ્રુપ-1માં દક્ષિણ આફ્રિકા 4 અંક સાથે ટોચ પર છે. વેસ્ટ ઇન્ડિઝ બીજા ક્રમે છે, જ્યારે ભારત 2 અંક સાથે ત્રીજા સ્થાને છે. ઝિમ્બાબ્વે બે મેચ હારીને સેમી ફાઇનલની દોડમાંથી બહાર થઈ ગયું છે. ગ્રુપ-2માંથી ઇંગ્લેન્ડે સુપર-8ના પોતાના પહેલી બે મેચ જીતીને સેમી ફાઇનલમાં સ્થાન બનાવી લીધું છે. હવે પાકિસ્તાન અને ન્યુ ઝીલેન્ડ વચ્ચે સેમી ફાઇનલમાં પહોંચવાની જંગ છે. પાકિસ્તાનના ભાગ્યનો નિર્ણય શુક્રવારે થશે, જ્યારે ન્યુ ઝીલેન્ડ અને ઇંગ્લેન્ડ આમને-સામને આવશે.
જો ન્યુ ઝીલેન્ડ જીતશે તો તે સેમી ફાઇનલમાં પહોંચી જશે. જો ન્યુ ઝીલેન્ડ હારે અને પાકિસ્તાન સેમી ફાઇનલમાં પહોંચે, તો તેની ટક્કર ભારત સાથે થઈ શકે છે. જોકે તેના માટે જરૂરી છે કે દક્ષિણ આફ્રિકા ઝિમ્બાબ્વે સામે હારે અને ભારત વેસ્ટ ઇન્ડિઝને મોટા અંતરે હરાવે.
શ્રીલંકા બે મેચ હારીને સેમીફાઇનલની રેસમાંથી બહાર થઈ ગયું છે. ટોપ-5 બેટ્સમેનમાં પાકિસ્તાનના સાહિબઝાદા ફરહાન પ્રથમ સ્થાને છે. ઝિમ્બાબ્વેના બ્રાયન બેનેટ અને ભારતના ઇશાન કિશન ટોપ-5માં સામેલ થયા છે. ટોપ-5 બોલર્સમાં અમેરિકાના શેડલે વાન શાલ્વિક ટોચ પર છે, જ્યારે ભારતના વરુણ ચક્રવર્તી પાંચમા સ્થાને છે.
ઇંગ્લેન્ડ સતત પાંચમી વાર સેમી ફાઇનલમાં
સુપર-8ના ગ્રુપ-2માંથી ઇંગ્લેન્ડ સેમી ફાઇનલમાં પહોંચનાર પ્રથમ ટીમ બની. બે વખતની ચેમ્પિયન ઇંગ્લેન્ડે શ્રીલંકાને 51 રને અને પાકિસ્તાનને બે વિકેટે હરાવી પોતાની જગ્યા પાકી કરી. આ સતત પાંચમી વાર છે જ્યારે ઇંગ્લેન્ડ સેમી ફાઇનલમાં પહોંચી છે. દક્ષિણ આફ્રિકાએ ગ્રુપ-1માં ભારત અને વેસ્ટ ઇન્ડિઝ જેવી મજબૂત ટીમોને હરાવી સેમીફાઇનલનું ટિકિટ મેળવી છે.