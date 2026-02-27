ગુજરાત સરકાર શહેરોમાં નમો ગૌરવ ઉદ્યાનો વિકસાવશે

ગાંધીનગર: ગુજરાત સરકારે મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન વિસ્તારોમાં થીમ-આધારિત નમો ગૌરવ પાર્ક પ્રોજેક્ટ્સના વિકાસ માટે ૨૦૨૬-૨૭ના રાજ્ય બજેટમાં ૨૦ કરોડ રૂપિયાની ફાળવણીની જાહેરાત કરી છે. ૧૦૦ કરોડ રૂપિયાનો કુલ પ્રસ્તાવિત ખર્ચ શહેરી રહેવાસીઓ માટે આધુનિક મનોરંજન માળખા બનાવવા માટે છે. આ જોગવાઈ શહેરી વિકાસ અને શહેરી ગૃહનિર્માણ વિભાગ હેઠળ કરવામાં આવી છે.શહેરોમાં ગુણવત્તાયુક્ત મનોરંજન સ્થળોની વધતી માંગને ધ્યાનમાં રાખીને આ નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે, જ્યાં ઝડપી શહેરીકરણને કારણે મનોરંજન, સાંસ્કૃતિક પ્રવૃત્તિઓ અને સમુદાય મેળાવડા માટે ખુલ્લા વિસ્તારોની ઉપલબ્ધતામાં ઘટાડો થયો છે. રાજ્ય સરકારે બાળકો, યુવાનો અને વરિષ્ઠ નાગરિકો સહિત તમામ વય જૂથોને “સુરક્ષિત, સમાવિષ્ટ અને ગતિશીલ સમુદાય જગ્યાઓ” પૂરી પાડવા માટે આ થીમ-આધારિત ઉદ્યાનો સ્થાપિત કરવાનો નિર્ણય લીધો છે.
અધિકારીઓએ નોંધ્યું કે ઉદ્યાનો “સાકલ્યવાદી આરોગ્ય અને સુખાકારી”ને પ્રોત્સાહન આપતી વખતે મનોરંજન અને સાંસ્કૃતિક બંને જરૂરિયાતોને પૂર્ણ કરવાનો છે. સરકારના જણાવ્યા મુજબ, ઉદ્યાનોમાં બહુવિધ ઘટકોનો સમાવેશ થશે. આમાં રમતના ઉપકરણોથી સજ્જ બાળકોના રમતના ક્ષેત્રો; મૂળ વૃક્ષો અને ફૂલોના પલંગના વાવેતર સાથે થીમ-આધારિત લેન્ડસ્કેપિંગ; શિલ્પો અને કલાકૃતિઓની સ્થાપના; અને બટરફ્લાય બગીચા અને હર્બલ બગીચા જેવા સમર્પિત લીલા વિસ્તારોનો સમાવેશ થાય છે.
ફિટનેસ અને રમતગમતના ક્ષેત્રોમાં ખુલ્લી હવામાં જીમ, જોગિંગ અને વૉકિંગ ટ્રેક અને બેડમિન્ટન અને વોલીબોલ જેવી રમતો માટેની સુવિધાઓ હશે. મનોરંજન અને સાંસ્કૃતિક સ્થળોમાં ખુલ્લા હવામાં એમ્ફીથિયેટર અથવા પ્રદર્શન સ્ટેજ અને યોગ અને ધ્યાન માટે લૉનનો સમાવેશ થશે. નાના તળાવો અને ફુવારાઓ જેવા જળ સંસ્થાઓ વિકસાવવામાં આવશે, સાથે પર્યાવરણને અનુકૂળ પગલાં લેવામાં આવશે જેમાં ટપક સિંચાઈ પ્રણાલીઓ અને વરસાદી પાણીના સંગ્રહ માટે માળખાકીય સુવિધાઓનો સમાવેશ થશે. જાહેર સુવિધાઓમાં પીવાના પાણીની સુવિધાઓ, સ્વચ્છ જાહેર શૌચાલય, બેન્ચ, ગાઝેબો અને અપંગ લોકો માટે સુલભ માર્ગોનો સમાવેશ થશે જેથી સાર્વત્રિક સુલભતા સુનિશ્ચિત થાય.સ્માર્ટ પાર્ક સુવિધાઓમાં સૌર-સંચાલિત કામગીરી, વાઇ-ફાઇ કનેક્ટિવિટી, સેન્સર-આધારિત લાઇટિંગ સિસ્ટમ્સ અને ડિજિટલ માહિતી સંકેતોનો સમાવેશ થશે.
સરકારે જણાવ્યું હતું કે આ પહેલ સાંસ્કૃતિક પ્રવૃત્તિઓ, સામાજિક મેળાવડા અને ઉદ્યાનોમાં આયોજિત સંગઠિત કાર્યક્રમો દ્વારા શહેરી સમુદાયના બંધનને મજબૂત બનાવવાનો પ્રયાસ કરે છે. તેનો ઉદ્દેશ્ય ગ્રીન કવર, જૈવવિવિધતાને પ્રોત્સાહન અને સુક્ષ્મ આબોહવાની પરિસ્થિતિઓમાં સુધારો કરીને શહેરી ઇકોલોજીને વધારવાનો પણ છે, જ્યારે મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન વિસ્તારોમાં આબોહવા સ્થિતિસ્થાપકતા અને શહેરી જીવનની એકંદર ગુણવત્તામાં સુધારો કરવા માટે પાણી સંરક્ષણ અને ટકાઉ માળખાગત સુવિધાઓને એકીકૃત કરવાનો છે.