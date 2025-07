‘વન બિગ બ્યૂટિફુલ બિલ’ યુએસ સંસદમાં પાસ

અમેરિકન રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પનું પ્રખ્યાત ‘વન બિગ બ્યૂટિફુલ બિલ’ ગુરુવારે મોડી રાત્રે પસાર થયું. ટ્રમ્પના આ મહત્વાકાંક્ષી બિલને દેશની સંસદ દ્વારા અંતિમ મંજૂરી મળી ગઈ છે. ‘વન બિગ બ્યૂટિફુલ બિલ’ હાઉસ ઓફ રિપ્રેઝન્ટેટિવ્સ દ્વારા 218-214 ના માર્જિનથી પસાર થયું છે. 218 સાંસદોએ બિલને ટેકો આપ્યો હતો જ્યારે 214 સાંસદોએ આ બિલની વિરુદ્ધમાં મતદાન કર્યું હતું. ગૃહ દ્વારા આ ટેક્સ બિલને અંતિમ મંજૂરી મળતાની સાથે જ બિલને રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પને સહી માટે મોકલવામાં આવ્યું હતું. આ બિલ પસાર થવું ટ્રમ્પના બીજા કાર્યકાળની એક મોટી સિદ્ધિ માનવામાં આવી રહી છે.

VICTORY: The One Big Beautiful Bill Passes U.S. Congress, Heads to President Trump’s Desk 🇺🇸🎉 pic.twitter.com/d1nbOlL21G

સેનેટ અને હાઉસ ઓફ રિપ્રેઝન્ટેટિવ્સમાંથી પસાર થયા પછી, આ બિલ હવે રાષ્ટ્રપતિના હસ્તાક્ષર માટે મોકલવામાં આવ્યું છે. બિલ પર મતદાન દરમિયાન, બે રિપબ્લિકન સાંસદોએ પાર્ટી લાઇનથી ભટકીને ડેમોક્રેટિક પાર્ટીની તરફેણમાં મતદાન કર્યું હતું. આ બિલ પસાર થવાથી ટ્રમ્પની ઘણી મુખ્ય નીતિઓને કાનૂની બળ મળ્યું, જેમાં સામૂહિક દેશનિકાલ, લશ્કરી અને સરહદ સુરક્ષા પર વધુ ખર્ચ અને પ્રથમ કાર્યકાળની કર મુક્તિનો સમાવેશ થાય છે. બિલ પસાર થયા પછી, વ્હાઇટ હાઉસના પ્રેસ સેક્રેટરી કેરોલિન લેવિટે પત્રકારોને જણાવ્યું હતું કે રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ શુક્રવારે (4 જુલાઈ) સાંજે 5 વાગ્યે તેમના મુખ્ય કર મુક્તિ અને ખર્ચ ઘટાડા બિલ પર હસ્તાક્ષર કરવાની યોજના ધરાવે છે.

Congrats to everyone. At times I even doubted we’d get it done by July 4!

But now we’ve delivered big tax cuts and the resources necessary to secure the border.

Promises made, promises kept!

— JD Vance (@JDVance) July 3, 2025