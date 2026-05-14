ઝાયડસ લાઇફસાયન્સિસ US ઓન્કોલોજી કંપની એસેર્ટિયોને હસ્તગત કરશે

 અમદાવાદઇનોવેશન આધારિત ગ્લોબલ લાઇફસાયન્સિસ કંપની ઝાયડસ લાઇફસાયન્સિસ લિમિટેડે આજે જાહેરાત કરી હતી કે કંપનીની પેટા કંપની ઝાયડસ વર્લ્ડવાઇડ ડીએમસીસીએ (Zydus Worldwide)તેની સંપૂર્ણ માલિકીની એક્વિઝિશન સબસિડિયરી ઝારા મર્જર સબ ઇન્કોર્પોરેશન (Zara) (ઝાયડસ વર્લ્ડવાઇડ, ઝારા અને કંપનીને અહીં સંયુક્ત રીતે “Zydus”તરીકે ઓળખવામાં આવશે) મારફતે અમેરિકાની સ્પેશિયલિટી અને ઓન્કોલોજી સપોર્ટિવ-કેર થેરાપીઝ પર કેન્દ્રિત ફાર્માસ્યુટિકલ કંપની એસેર્ટિયો હોલ્ડિંગ્સ ઇન્કોર્પોરેશન (NASDAQ: ASRT) (Assertio)સાથે અંતિમ કરાર પર હસ્તાક્ષર કર્યા છે. આ કરાર મુજબ ઝાયડસ એસેર્ટિયોના બાકી રહેલા તમામ શેર્સ પ્રતિ શેર 23.50 યુએસ ડોલરની રોકડ કિંમતે ખરીદશે. ટ્રેઝરી સ્ટોક મેથ્ડને આધારે ગણતરી કરતા સંપૂર્ણ ડાયલ્યુટેડ બેઝિસ પર આ સોદાનું કુલ મૂલ્ય અંદાજે 166.4 મિલિયન યુએસ ડોલર જેટલું થાય છે.

આ સંપાદન ઝાયડસને અમેરિકામાં સ્થાપિત સ્પેશિયાલિટી ઓન્કોલોજી કોમર્શિયલ પ્લેટફોર્મ ઉપલબ્ધ કરાવશે, જે એસેર્ટિયોની ઓન્કોલોજી સપોર્ટિવ-કેર ક્ષેત્રમાં મજબૂત હાજરી પર આધારિત છે. એસેર્ટિયોના પોર્ટફોલિયોમાં ROLVEDON® (eflapegrastimxnst)નો સમાવેશ થાય છે, જેને USFDA દ્વારા બીએલએ તરીકે મંજૂરી આપવામાં આવી છે. આ લાંબા સમય સુધી અસરકારક રહેતી G-CSF બાયોલોજિક છે, જે માયેલોસપ્રેસિવ કિમોથેરાપી લઈ રહેલા પુખ્ત વયના કેન્સર દર્દીઓમાં ફેબ્રાઇલ ન્યુટ્રોપેનિયાને અટકાવવા માટે ઉપયોગમાં લેવામાં આવે છે. ROLVEDON® ઓન્કોલોજી સપોર્ટિવ-કેર બજારમાં દરેક કિમોથેરાપી સાયકલ દરમિયાન એક વખત આપવામાં આવે છે. ઝાયડસ અમેરિકામાં પોતાની સ્પેશિયાલિટી ઓન્કોલોજી હાજરી મજબૂત કરવા અને વિસ્તારવા માટે એસેર્ટિયોના કેન્દ્રિત કોમર્શિયલ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર અને ઓન્કોલોજી સંબંધોનો લાભ લેવાનો ઇરાદો ધરાવે છે.

બંને કંપનીઓ વચ્ચે મર્જર કરારની શરતો મુજબ ઝાયડસ એસેર્ટિયોના સામાન્ય શેરોના બાકી રહેલા તમામ શેરો હસ્તગત કરવા માટે ટેન્ડર ઓફર શરૂ કરશે. આ સોદો ટેન્ડર ઓફર બાદ મર્જર સ્વરૂપે પૂર્ણ કરવામાં આવશે, જે સામાન્ય ક્લોઝિંગ શરતોને આધીન રહેશે. તેમાં એસેર્ટિયોના કુલ બાકી રહેલા સામાન્ય શેરોમાંથી ઓછામાં ઓછી બહુમતીનું પ્રતિનિધિત્વ કરતા શેર્સના ટેન્ડર થવાનો સમાવેશ થાય છે. ટેન્ડર ઓફર સફળતાપૂર્વક પૂર્ણ થયા બાદ ઝાયડસ ટેન્ડર ઓફરમાં રજૂ ન થયેલા બાકીના તમામ શેરોને બીજા તબક્કાના મર્જર દ્વારા તે જ કિંમતે હસ્તગત કરશે, જે કિંમત ટેન્ડર ઓફરમાં ચૂકવવામાં આવી હતી.

મર્જર કરારની તારીખ બાદ કામકાજના પાંચ દિવસોની અંદર ટેન્ડર ઓફર શરૂ થવાની અપેક્ષા છે. તમામ ક્લોઝિંગ શરતો પૂર્ણ થવાને આધીન રહીને આ સોદો નાણાકીય વર્ષ 2026-27 દરમિયાન પૂર્ણ થવાની શક્યતા છે.

આ સોદા અંગે ઝાયડસ લાઇફસાયન્સિસ લિમિટેડના મેનેજિંગ ડિરેક્ટર ડો. શર્વિલ પી. પટેલે જણાવ્યું હતું કે આ સોદો અમેરિકામાં અમારી સ્પેશિયાલિટી અને ઓન્કોલોજી હાજરીને મજબૂત બનાવવાની દિશામાં એક વ્યૂહાત્મક પગલું છે. એસેર્ટિયો એક કેન્દ્રિત કોમર્શિયલ પ્લેટફોર્મ અને મંજૂર થયેલ ઓન્કોલોજી એસેટ સાથે આવે છે, જે વૈશ્વિક સ્તરે અલગ ઓળખ ધરાવતા અને લાંબા ગાળે ટકાઉ સ્પેશિયાલિટી બિઝનેસ ઊભા કરવાની અમારી લાંબા ગાળાની વ્યૂહરચનાને સારી રીતે અનુરૂપ છે.

