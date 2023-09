એશિયન ગેમ્સ 2023: ભારતે બાંગ્લાદેશને 1-0થી હરાવ્યું

ભારતીય ફૂટબોલ ટીમે એશિયન ગેમ્સમાં બાંગ્લાદેશને હરાવ્યું. આ રીતે સુનીલ છેત્રીની આગેવાની હેઠળની ભારતીય ફૂટબોલ ટીમે એશિયન ગેમ્સમાં પ્રથમ વિજય મેળવ્યો છે. આ પહેલા ભારતને ચીન સામેની મેચમાં હારનો સામનો કરવો પડ્યો હતો. પરંતુ ભારતીય ટીમે બાંગ્લાદેશ સામે શાનદાર વાપસી કરી હતી. આ મેચમાં ભારતે બાંગ્લાદેશને 1-0થી હરાવ્યું હતું. ભારત માટે છેલ્લી ક્ષણોમાં કેપ્ટન સુનીલ છેત્રીએ ગોલ કર્યો હતો. આ ગોલની મદદથી ભારતીય ટીમ બાંગ્લાદેશને હરાવવામાં સફળ રહી હતી. આ મેચનો એકમાત્ર ગોલ ભારતીય કેપ્ટન સુનીલ છેત્રીએ 85મી મિનિટે કર્યો હતો. ભારતીય ટીમને ચીન સામે હારનો સામનો કરવો પડ્યો હતો. બાંગ્લાદેશ મ્યાનમાર સામે હારી ગયું હતું.

The moment when Captain #SunilChhetri scores and help India to secure their first win in the Asian Games. #AsianGames2023 #INDBAN #IndianFootball #INDvsAUS #INDvAUS #CWC23 #ODIWorldCup2023 #ICCWorldCup2023 #ViratKohli𓃵 #GoldyBrar #WomenReservationBill #RahulGandhi #AnandVihar… pic.twitter.com/BMVI7Tf2bi

— 𝑮𝒂𝒖𝒓𝒂𝒗 𝑹𝒂𝒊 (@IacGaurav) September 21, 2023