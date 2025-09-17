૭૫ વર્ષના યુવા: એક રાષ્ટ્રની તેના કર્મયોગી માટેની કૃતજ્ઞતા

મુંબઈ સ્થિત દેવેન આર. ચોક્સી કે જેઓ ડૉ. ચોક્સી ફાયનાન્સ સર્વિસ પ્રા. લિ.ના મેનેજિંગ ડિરેક્ટર છે, તેમણે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીને તેમના જન્મ દિવસ નિમિત્તે ખાસ શુભેચ્છા પાઠવી છે. જે લખાણ અક્ષરસઃ નીચે મુજબ છે.
અમારા પ્રિય અને વૈશ્વિક નેતા, ભારતના સૌથી આદરણીય વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીજી,
પ્રણામ।
આપના ૭૫મા જન્મદિવસે, હું મારા હૃદયની ઊંડાઈમાંથી શુભેચ્છા પાઠવું છું—માત્ર એક નાગરિક તરીકે નહીં, પણ એક એવા ભારતીય તરીકે, જેના જીવન અને દેશને આપના વિઝન દ્વારા રૂપાંતરિત કરવામાં આવ્યું છે।
આપે મારા જન્મદિવસે વ્યક્તિગત રીતે શુભેચ્છા પાઠવી છે, આજે હું એ જ ભાવના સાથે આપને અને સમગ્ર ભારતના હૃદયમાંથી સંદેશ પાઠવું છું।આપના વડાપ્રધાન તરીકેના 11 વર્ષો એક તપસ્યા રહ્યા છે—સેવાની પવિત્ર યાત્રા, જેમાં દરેક વર્ષ એક મોખરું પગલું રહ્યું છે:
૧. જન ધન યોજના – ગરીબોને બેંકિંગથી જોડવું
૨. સર્જિકલ સ્ટ્રાઈક (ઉરી) – આતંક સામે દ્રઢ પ્રતિસાદ
૩. GST સુધારા – એક દેશ, એક કર
૪. આયુષ્માન ભારત – ૫૦ કરોડથી વધુ નાગરિકોને આરોગ્યની ગેરંટી
૫. ઓપરેશન સિંદૂર – સ્થાનિક શક્તિથી ઝડપી ન્યાય
૬. રામ મંદિર અને કાશી કોરિડોર – સાંસ્કૃતિક પુનર્જાગરણ
૭. સ્ટાર્ટઅપ ઇન્ડિયા અને કર સુધારા – ધનસર્જકોને શક્તિ
૮. G20 અધ્યક્ષપદ અને વૈશ્વિક દક્ષિણની અવાજ – ગૌરવભર્યું કૂટનીતિ
૯. મંદિર અર્થતંત્ર – ૩૩ કરોડ મંદિરો, ૧૫% રોજગાર
૧૦. એક દેશ, એક ચૂંટણી – શાસનક્ષમતા
૨૦૧૪માં ભારતનું GDP $2.1 ટ્રિલિયન હતું, જે ૨૦૨૫માં $4.2 ટ્રિલિયન થયું છે, અને પ્રતિવ્યક્તિ આવક $2,880 છે।
૨૦૪૭ સુધીમાં ભારત $30 ટ્રિલિયન અર્થતંત્ર બનશે, પ્રતિવ્યક્તિ આવક $22,000 અને માર્કેટ મૂલ્ય $100 ટ્રિલિયનથી વધુ થશે।
આપે અમને શીખવ્યું કે ધર્મથી નેતૃત્વ કેવી રીતે કરવું—શ્રી રામની જેમ, અને અસક્તિથી કાર્ય કેવી રીતે કરવું—શ્રી કૃષ્ણની જેમ।
જેમ ભગવદ ગીતા કહે છે:
“કર્મણ્યેવાધિકારસ્તે મા ફલેષુ કદાચન”
_કર્મ કરવાનું તમારું અધિકાર છે, ફળની આશા રાખવી નહીં।
આ મંત્રને આપે જીવનમાં ઉતાર્યું છે।
શક્તિ કે સંપત્તિથી ક્યારેય પ્રભાવિત થયા વગર, આપે નબળા વર્ગને આપના વ્યક્તિગત ભથ્થામાંથી સહાય કરી છે।
ક્યારેય yawning નથી કર્યું, હંમેશા સતર્ક અને હસતાં ચહેરા સાથે આગળ વધ્યા છો।
આપનું “એક ભારત” વિઝન—ડિજિટલ ભારતથી વિકસિત ભારત ૨૦૪૭ સુધી—માત્ર નીતિ નથી, તે છે પ્રાર્થના, પુરુષાર્થ અને પ્રગતિ।
દરેક ભારતીય તરફથી હું કહું છું:
“ધર્મો રક્ષતિ રક્ષિતઃ” – આપે ધર્મનું રક્ષણ કર્યું છે, ધર્મ આપનું રક્ષણ કરશે।
શુભ ૭૫મો જન્મદિવસ, નરેન્દ્રભાઈ।
આપ વયે ૭૫ છો, પણ આત્મામાં ૨૫ના યુવાન છો।
આપની યાત્રા પેઢી દર પેઢીને પ્રેરણા આપે એવી બની રહે—એ જ શુભેચ્છા।
ભારતને આપની જરૂર છે, દરેક ભારતીય આપને પ્રેમ કરે છે।
પ્રણામ,
દેવેન આર. ચોકસી